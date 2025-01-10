Авария танкеров в Черном море: в Одесской области заметили птиц в мазуте, реакция Минприроды (фото)

Биолог Иван Русев рассказал, что в Одесской области обнаружены две измазанные мазутом птицы, одну из которых не удалось спасти. Министр окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчак отметила, что угрозы для побережья Одессы из-за разлива мазута с танкеров России нет.

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В национальном природном парке "Тузловские лиманы" обнаружили измазанных мазутом птиц, что является результатом разлива нефтепродуктов в результате аварии танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил научный сотрудник парка, биолог Иван Русев.

Специалист отметил, что в парке нашли большую ныряльщицу, частично обмазанную мазутом. По словам Ивана Русева, эта птица быстро машет крыльями и может пролететь большое расстояние.

"Наблюдали мы и за большим бакланом, который был в таком же состоянии, как и ныряльщик, но достать его из воды было невозможно", — добавил биолог.

Он рассказал, что птицу, которая не выжила, отправили на исследование в Украинский центр экологии моря. Там проведут лабораторные исследования на наличие нефтепродуктов и их вероятную связь с теми, которые попали в Черное море во время аварии танкеров.

Разлив мазута в Керченском проливе: что говорят в Минприроды

Министр окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчак в эфире телемарафона отметила, что сейчас угрозы для побережья Одессы из-за разлива мазута с танкеров России нет.

"Мы сделали моделирование с помощью спутниковых снимков, чтобы посмотреть как загрязнение может двигаться и есть ли угроза для побережья Одессы. На сегодня такой угрозы нет, по крайней мере на неделю вперед мы смотрели, такой угрозы нет. Однако мы продолжаем мониторить для того, чтобы контролировать ситуацию", — пояснила она.

Она добавила, что сегодня загрязнение дошло до южного и юго-западного побережья Крыма. В районах Севастополя и поселка Кача фиксируются пятна протяженностью до 15 километров. Загрязнение достигло также территории Евпатории и некоторых населенных пунктов севернее города. Общая территория, которая подверглась загрязнению, оценивается где-то около 1000 квадратных километров.

Авария российских катеров в Керченском проливе: что известно

Напомним, 15 декабря российские СМИ сообщили, что возле Керченского пролива начали тонуть два танкера РФ "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным медиа, танкеры разломили пополам мощные волны, тогда как оба судна перевозили до 8 тысяч тонн мазута. Впоследствии стало известно, что мазут с танкеров загрязнил десятки километров пляжа. Местные жители публиковали видео загрязненных в мазуте морских птиц и жалуются на резкий запах нефти, вызывающий слезы и рвоту.

Позже СМИ провели расследование и выяснили, как речные танкеры РФ оказались в Черном море и что привело к разливу мазута. Оба потерпевших крушение танкера предназначались для речных перевозок, но оказались в бурном море для перевалки нефтепродуктов возле Керченского пролива.

Впоследствии стало известно, что мазут с российских танкеров доплыл до берегов оккупированного Севастополя и Балаклавской бухты. Он загрязнил около 18 км акватории города.

Добавим, что 8 января эколог Владислав Балинский отметил, что мазут с танкеров РФ движется в сторону Одессы. Он добавил, пятна могут добраться до Одесской области уже до конца этой недели или ближе к середине января. Впоследствии представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук добавил, что украинские побережья под угрозой загрязнения.