Аварія танкерів в Чорному морі: на Одещині помітили птахів в мазуті, реакція Міндовкілля (фото)

Біолог Іван Русєв розповів, що в Одеській області виявлено двох вимазаних мазутом птахів, одного з яких не вдалось врятувати. Міністерка довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчак зазначила, що загрози для узбережжя Одеси через розлив мазуту з танкерів Росії немає.

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У національному природному парку "Тузлівські лимани" виявили вимазаних мазутом птахів, що є результатом виливу нафтопродуктів внаслідок аварії танкерів у Керченській протоці. Про це повідомив науковий співробітник парку, біолог Іван Русєв.

Фахівець зазначив, що у парку знайшли велику пірникозу, частково обмазану мазутом. За словами Івана Русєва, цей птах швидко махає крилами та може пролетіти велику відстань.

"Спостерігали ми і за великим бакланом, який був в такому ж стані, як і пірникоза, але дістати його з води було неможливо", — додав біолог.

Він розповів, що птаха, якій не вижив, відправили на дослідження до Українського центру екології моря. Там проведуть лабораторні дослідження на наявність нафтопродуктів і їх імовірний зв'язок з тими, які попали у Чорне море під час аварії танкерів.

Розлив мазуту у Керченській протоці: що говорять в Міндовіклля

Міністерка довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчак в ефірі телемарафону зазначила, що наразі загрози для узбережжя Одеси через розлив мазуту з танкерів Росії немає.

"Ми зробили моделювання за допомогою супутникових знімків, щоб подивитися як забруднення може рухатися й чи є загроза для узбережжя Одеси. На сьогодні такої загрози немає, принаймні на тиждень вперед ми дивилися, такої загрози немає. Однак ми продовжуємо моніторити для того, щоб контролювати ситуацію", — пояснила вона.

Вона додала, що сьогодні забруднення дійшло до південного та південно-західного узбережжя Криму. У районах Севастополя й селища Кача фіксуються плями протяжністю до 15 кілометрів. Забруднення досягло також території Євпаторії та деяких населених пунктів північніше від міста. Загальна територія, яка зазнала забруднення, оцінюється десь близько 1000 квадратних кілометрів.

Аварія російських катерів у Керченській протоці: що відомо

Нагадаємо, 15 грудня російські ЗМІ повідомили, що біля Керченської протоки почали тонути два танкери РФ "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". За даними медіа, танкери розломили навпіл потужні хвилі, тоді як обидва судна перевозили до 8 тисяч тонн мазуту. Згодом стало відомо, що мазут з танкерів забруднив десятки кілометрів пляжу. Місцеві жителі публікували відео забруднених у мазуті морських птахів і скаржаться на різкий запах нафти, що викликає сльози та блювоту.

Пізніше ЗМІ провели розслідування і вияснили, як річкові танкери РФ опинилися в Чорному морі та що призвело до розливу мазуту. Обидва танкери, що зазнали аварії, призначалися для річкових перевезень, але опинилися в бурхливому морі для перевалки нафтопродуктів біля Керченської протоки.

Згодом стало відомо, що мазут із російських танкерів доплив до берегів окупованого Севастополя та Балаклавської бухти. Він забруднив близько 18 км акваторії міста.

Додамо, що 8 січня еколог Владислав Балінський зазначив, що мазут з танкерів РФ рухається у бік Одеси. Він додав, плями можуть дістатися Одеської області вже до кінця цього тижня або ближче до середини січня. Згодом речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук додав, що українські узбережжя під загрозою забруднення.