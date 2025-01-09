Українські узбережжя під загрозою забруднення: деталі від ВМС (відео)

Росія влаштувала екологічну катастрофу, розливши у Чорному морі мазут. Течія, як пояснив речник командування Дмитро Плетенчук, працює не на користь України.

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У грудні 2024 року стало відомо, що у Чорному морі затонули два російські танкери. Це спричинило екологічну катастрофу, нашкодивши, зокрема, місцям зимівлі дельфінів. 9 січня в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив про загрозу забруднення.

З його слів, є ймовірність, що мазут, яка з’явилась в акваторії після аварії ворожих суден, може дійти по підконтрольних Україні територій.

"Течія влаштована таким чином, що, на жаль, ймовірніше за все, може це дістатися до нашого одеського та миколаївського узбережжя. Є така вірогідність, звісно", — зауважив військовий.

Плетенчук пояснив, що ЗСУ не чіпають цивільні судна. РФ продовжує використовувати Керченську протоку у власних цілях, хоча вона офіційно закрита Україною.

"Ми, звісно, не впливаємо на цивільне судноплавство в сенсі впливу саме вогневого, тому що Україна — цивілізована країна. Відповідно, так, вони продовжують перевантаження, насправді у них вибір невеликий. Вони чудово розуміють, що, не маючи експорту нафти й не отримуючи відповідних надходжень, їм ще складніше буде цю війну вести", — зазначив представник ВМС.

Також військовий пояснив, що 90% птахів, на яких внаслідок забруднення потрапляє мазут, гинуть навіть після того, як їх відмивають.

Фото птаха, забрудненого мазутом Фото: Facebook / Karina Vishnyakova

Нагадаємо, моніторингова група "Кримський вітер" передавала, що супутникові знімки від 4 січня зафіксували забруднення мазутом узбережжя вже трьох міст у Криму. Зазначалось, що фото показують лише поверхневе забруднення, а мазут марки М100, який вилився у море, за зимових температур застигає й тоне.

Еколог Владислав Балінський повідомив 8 січня, що мазут може дістатися узбережжя Одеської області вже найближчими днями й тижнями. З його слів, забруднення вже подолало половину шляху до Одеси.