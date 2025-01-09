Украинские побережья под угрозой загрязнения: детали от ВМС (видео)

Россия устроила экологическую катастрофу, разлив в Черном море мазут. Течение, как пояснил представитель командования Дмитрий Плетенчук, работает не в пользу Украины.

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В декабре 2024 года стало известно, что в Черном море затонули два российских танкера. Это привело к экологической катастрофе, навредив, в частности, местам зимовки дельфинов. 9 января в эфире телемарафона представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил об угрозе загрязнения.

По его словам, есть вероятность, что мазут, который появился в акватории после аварии вражеских судов, может дойти по подконтрольным Украине территориям.

"Течение устроено таким образом, что, к сожалению, вероятнее всего, может это добраться до нашего одесского и николаевского побережья. Есть такая вероятность, конечно", — отметил военный.

Плетенчук объяснил, что ВСУ не трогают гражданские суда. РФ продолжает использовать Керченский пролив в собственных целях, хотя он официально закрыт Украиной.

"Мы, конечно, не влияем на гражданское судоходство в смысле влияния именно огневого, потому что Украина — цивилизованная страна. Соответственно, да, они продолжают перегрузку, на самом деле у них выбор небольшой. Они прекрасно понимают, что, не имея экспорта нефти и не получая соответствующих поступлений, им еще сложнее будет эту войну вести", — отметил представитель ВМС.

Также военный пояснил, что 90% птиц, на которых в результате загрязнения попадает мазут, погибают даже после того, как их отмывают.

Фото птицы, загрязненной мазутом Фото: Facebook / Karina Vishnyakova

Напомним, мониторинговая группа "Крымский ветер" передавала, что спутниковые снимки от 4 января зафиксировали загрязнение мазутом побережья уже трех городов в Крыму. Отмечалось, что фото показывают лишь поверхностное загрязнение, а мазут марки М100, который вылился в море, при зимних температурах застывает и тонет.

Эколог Владислав Балинский сообщил 8 января, что мазут может добраться до побережья Одесской области уже в ближайшие дни и недели. По его словам, загрязнение уже преодолело половину пути до Одессы.