Дно Черного моря покрыто мазутом: волонтеры показали ситуацию под водой (видео)

Волонтеры исследовали дно у российской Анапы с помощью подводного дрона и обнаружили, что там скопилось огромное количество мазута, который, как потеплеет, окажется в Румынии и Турции.

Related video

Месяц назад в Черном море во время шторма затонули два танкера с грузом мазута. Волонтеры исследовали дно в районе крушения танкера "Волгонефть-239" и оказалось, что большая часть топлива все еще там. После крушения часть опасного груза оказалась на пляжах российского города Анапа, часть – выбросило на берега оккупированного Крыма. Об этом сообщают на странице российского проекта "Земля касается каждого" в Youtube.

Пятна мазута на дне Черного моря

Волонтеры рассказали, что с помощью подводного дрона осмотрели участок от Анапы до мыса Панагия в районе крушения танкера "Волгонефть-239" 15 января. На дне Черного моря были найдены комки мазута, которые опустились с поверхности из-за низкой температуры воды (сейчас она составляет около 8 градусов). Когда вода потеплеет, они могут оказаться на побережье. Что делать с осевшими комками мазута, непонятно.

Тем временем в Институте водных проблем РАН рассказали, что разлив мазута в Керченском проливе — самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала века. К концу января мазут может достичь вод Румынии, Болгарии и Турции. Часть мазута уже обнаружили на пляжах оккупированного Крыма.

Пятна мазута на пляже в Анапе Фото: Соцсети

Волонтеры, которые исследовали морское дно, отметили, что из-за плохой видимости возле кормы разбившегося танкера ничего обнаружить не удалось.

"Вода на этом участке мутная, так как корму отсыпают песком, делают дамбу, чтобы загрязнение не распространялось, но мы предполагаем, что мазута там большое количество. Корма и берег огорожены боновыми заграждениями без сетки", — сообщили волонтеры.

Экологическая катастрофа в Черном море

Они рассказали, что когда были на месте, на борт подняли водолаза, который весь был в мазуте.

"Вероятно, он работал непосредственно рядом с корпусом. Так что мазута там более чем много", — рассказал Александр Емельянов, руководитель проекта.

Комки мазута нашли и у Бугазской косы, примерно в 40 км от Анапы.

Тем временем росСМИ сообщают, что, по словам главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, ситуация с пробами воды, взятой в разных участках акватории, стабильная, а пробы воздуха и питьевой воды в районе разлива нефтепродуктов соответствуют санитарным нормам.

Экологическая катастрофа в Черном море Фото: Соцсети

Так что нет необходимости "ограничивать или запрещать рыбный в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне".

Сегодня, 17 января на затонувшем танкере "Волгонефть-239" начали разогревать мазут, чтобы отгрузить его на берег. Его собираются откачивать на берег в цистерны с помощью судовых грузовых насосов.

Напомним, Фокус писал о том, что затопление двух российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Черном море нанесло серьезный ущерб черноморской экосистеме, в частности местам зимовки дельфинов, которые и без того пострадали из-за войны.

А также о том, кому принадлежали затонувшие танкеры, которые вообще не были предназначены для использования в открытом море да еще и во время шторма.