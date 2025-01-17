Дно Чорного моря вкрите мазутом: волонтери показали ситуацію під водою (відео)

Волонтери досліджували дно біля російської Анапи за допомогою підводного дрона і виявили, що там скупчилася величезна кількість мазуту, який, як потеплішає, опиниться в Румунії та Туреччині.

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Місяць тому в Чорному морі під час шторму затонули два танкери з вантажем мазуту. Волонтери досліджували дно в районі аварії танкера "Волгонефть-239" і виявилося, що більша частина палива все ще там. Після аварії частина небезпечного вантажу опинилася на пляжах російського міста Анапа, частину — викинуло на береги окупованого Криму. Про це повідомляють на сторінці російського проєкту "Земля стосується кожного" в Youtube.

Плями мазуту на дні Чорного моря

Волонтери розповіли, що за допомогою підводного дрона оглянули ділянку від Анапи до мису Панагія в районі аварії танкера "Волгонефть-239" 15 січня. На дні Чорного моря було знайдено грудки мазуту, які опустилися з поверхні через низьку температуру води (зараз вона становить близько 8 градусів). Коли вода потеплішає, вони можуть опинитися на узбережжі. Що робити з осілими грудками мазуту, незрозуміло.

Тим часом в Інституті водних проблем РАН розповіли, що розлив мазуту в Керченській протоці — найсерйозніша екологічна катастрофа в Росії з початку століття. До кінця січня мазут може досягти вод Румунії, Болгарії та Туреччини. Частину мазуту вже виявили на пляжах окупованого Криму.

Плями мазуту на пляжі в Анапі Фото: Соцмережi

Волонтери, які досліджували морське дно, зазначили, що через погану видимість біля корми розбитого танкера нічого виявити не вдалося.

"Вода на цій ділянці каламутна, оскільки корму відсипають піском, роблять дамбу, щоб забруднення не поширювалося, але ми припускаємо, що мазуту там велика кількість. Корма і берег обгороджені боновими загородженнями без сітки", — повідомили волонтери.

Екологічна катастрофа в Чорному морі

Вони розповіли, що коли були на місці, на борт підняли водолаза, який весь був у мазуті.

"Ймовірно, він працював безпосередньо поруч із корпусом. Тож мазуту там більш ніж багато", — розповів Олександр Ємельянов, керівник проєкту.

Грудки мазуту знайшли і біля Бугазької коси, приблизно за 40 км від Анапи.

Тим часом росЗМІ повідомляють, що, за словами глави Росспоживнагляду РФ Анни Попової, ситуація з пробами води, узятої в різних ділянках акваторії, стабільна, а проби повітря і питної води в районі розливу нафтопродуктів відповідають санітарним нормам.

Екологічна катастрофа в Чорному морі Фото: Соцмережi

Тож немає необхідності "обмежувати або забороняти рибний в Азово-Чорноморському рибогосподарському басейні".

Сьогодні, 17 січня на затонулому танкері "Волгонефть-239" почали розігрівати мазут, щоб відвантажити його на берег. Його збираються відкачувати на берег у цистерни за допомогою суднових вантажних насосів.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що затоплення двох російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" у Чорному морі завдало серйозної шкоди чорноморській екосистемі, зокрема місцям зимівлі дельфінів, які й без того постраждали через війну.

А також про те, кому належали затонулі танкери, які взагалі не були призначені для використання у відкритому морі та ще й під час шторму.