Летний сезон в Одессе может быть под риском, — биолог о последствиях выброса мазута

На побережье Одесской области зафиксировано уже 5 участков с выбросом мазута от нефтепродуктов, достигающих объемом до полутонны. Экологи считают, что особую опасность он может представлять во время потепления в летний период.

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Из-за аварии танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в декабре 2024 года в Керченском проливе на побережье Одесской области зафиксировано уже 5 участков, на которые выбросило из моря остатки опасного мазута. В частности исследователи ее обнаружили на территории национального парка "Тузловские лиманы". Однако больше угрозы от этого может возникнуть в период сильного потепления, летом. Об этом стало известно со слов доктора биологических наук, руководителя научно-исследовательского отдела парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева, который давал интервью 31 января "Украинскому радио".

Эксперт отметил, что сейчас мазута не очень много, и что ему вместе с другими работниками природного парка удалось собрать часть вещества на территории "Тузловских лиманов".

"Сейчас уже 5 участков с выбросом мазута. К счастью, его не очень много, всего до полутонны. Но миллионы фракций разбросаны по пляжной зоне и рекреационных зонах", — отметил Русев.

В то же время биолог отмечает, что существует проблема со сбором мазута, поскольку до сих пор "нет четкого алгоритма" относительно того, как его собирать правильно, транспортировать и каким образом утилизировать. В понедельник 27 января было проведено протокольное заседание, на котором власти дали поручение общинам наблюдать за акваторией моря. При этом общины сами должны тратить средства на утилизацию мазута, отметил Русев "Украинскому радио".

Также корреспонденты радио поинтересовались, повлияет ли загрязнение мазута на проведение летнего сезона в Одессе.

"Если не собрать те фракции, которые лежат на песчаной пересыпи, они могут покрыться небольшим слоем песка. Этот песок дрейфует туда-сюда, и когда будет жара, он будет таять, и, как следствие, будет влиять негативно на воздух и на живых существ", — ответил биолог.

Поэтому нынешний летний сезон в Одессе может оказаться под угрозой. Более того, проблема может стать многолетней.

"Возможно, нужно 10-15-20 лет на то, чтобы море очистилось", — рассказал Русев.

Напоминаем, недавно мазут из российских танкеров добрался до берегов Одесской области. Его зафиксировали после штормов, когда на песчаной пересыпи в рекреационной зоне "Катранка" возле Дунайского биосферного заповедника в Белгород-Днестровском районе заметили первые загрязнения. Об этом Фокус рассказывал 24 января.

Также вскоре стало известно, что рыба, которая питается планктоном, в этой местности стала ядовитой, и появилась угроза гибели дельфинов. Об этом Фокус узнавал 27 января.