Пятно мазута с танкеров РФ дошло до Одессы и отравило рыбу: какие последствия для человека (видео)
На одесском побережье обнаружили двухкилометровый участок, загрязненный российским мазутом, рассказал эколог Иван Русев. Когда потеплеет, мазут, спустившийся на дно, станет еще более ядовитым.
Мазут из двух российских танкеров в течение месяца двигался по Черноморскому течению в сторону Украины и в конце января все же добрался до песчаных пляжей в Одесской области. Вещество отравило местность и в итоге стала токсичной рыба, которая питается планктоном. Кроме того, есть угроза гибели дельфинов. О последствиях экологической катастрофы, которая полтора месяца назад произошла в Керченском проливе, эколог Иван Русев рассказал в эфире телеканала "Новости. Live".
В эфире телеканала сначала показали, что на украинском побережье на расстоянии 20-40 м от воды обнаружили черные маслянистые сгустки, которые покрывали песок. Русев подтвердил, что это последствия аварии российских танкеров, которая произошла в Керченском проливе. По его словам, надеялись, что течения пронесет мимо Одессы ядовитое пятно, но оно все же добралось до берегов. Через некоторое время оно доберется до побережья Румынии и Болгарии, отметил эколог. Между тем рыба в Черном море подверглась воздействию мазута и стала ядовитой, отметил собеседник журналистов. Отравление произошло через пищевые цепочки — через "зоопланктон, фитопланктон оно идет к грибу, потом к дельфинам, и к человеку тоже идет". Он предупредил, что люди, которые ее будут употреблять, получат проблемы с дыханием и кожей.
"Это токсично для здоровья человека. Будет влияние на кожу, на дыхательную систему. На иммунную систему оно влияет, потому что оно вмонтируется в механизм функционирования организма и будет влиять на снижение иммунной системы человека", — сказал эколог.
Русев рассказал, что провели исследования в Белгород-днестровском районе — 15 км в национальном парке и на прилегающих песчаных пляжах. При этом обнаружили двухкилометровый участок с мазутом. Он пояснил, что вещество со временем опустится на дно. Когда же температура поднимется, то оно начнет разлагаться и отравлять все вокруг.
"Много его смыло снова в море, он там оседает на шельфе и нужно его срочно собирать. Потому что он, когда начнется повышение температуры, будет очень токсичным для жизни на побережье, для биоразнообразия, для жизни и здоровья людей", — заявил Русев.
Крушение российских танкеров в Черном море — детали
Отметим, в январе 2025 года из-за сильной непогоды произошла авария с двумя танкерами РФ в Черном море — "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239". Танкеры транспортировали мазут и затонули во время шторма. Мазут разлился в море и сначала добрался до побережья РФ в Краснодарском крае. Местные активисты пытались собрать вещество в мешки и спасти птиц.
Между тем ядовитое пятно сначала добралось до Крыма, а две недели назад, 8 января, экологи предупредили об угрозе для Одессы. Согласно тогдашним данным, пятно находилось в 250 км от украинского города. По словам эколога Владислава Балинского, оно движется по часовой стрелке в направлении основного Черноморского течения и скоро доберется до западного побережья.
Напоминаем, 24 января росСМИ "Верстка" рассказало о ситуации на пляжах Краснодарского края, на которых проблемой мазута занимаются только волонтеры.