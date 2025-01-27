Пляма мазуту з танкерів РФ дійшла до Одеси та отруїла рибу: які наслідки для людини (відео)

На одеському узбережжі виявили двокілометрову ділянку, забруднену російським мазутом, розповів еколог Іван Русєв. Коли потеплішає, мазут, який спустився на дно, стане ще отруйнішим.

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Мазут з двох російських танкерів протягом місяця рухався за Чорноморською течією у бік України і наприкінці січня все ж дістався піщаних пляжів в Одеській області. Речовина отруїла місцевість і в підсумку стала токсичною риба, яка живиться планктоном. Крім того, є загроза загибелі дельфінів. Про наслідки екологічної катастрофи, яка півтора місяця тому сталась в Керченській протоці, еколог Іван Русєв розповів в ефірі телеканалу "Новини. Live".

Аварія російських танкерів - комертар Русєва див. з 52:12

У ефірі телеканалу спершу показали, що на українському узбережжі на відстані 20-40 м від води виявили чорні маслянисті згустки, які вкривали пісок. Русєв підтвердив, що це наслідки аварії російських танкерів, яка сталась у Керченській протоці. З його слів, сподівались, що течі пронесе мимо Одеси отруйну пляму, але вона все ж дісталась берегів. За якийсь час вона дістанеться узбережжя Румунії та Болгарії, наголосив еколог. Тим часом риба у Чорному морі піддалась впливу мазуту і стала отруйною, зауважив співрозмовник журналістів. Отруєння відбулось через харчові ланцюжки — через "зоопланктон, фітопланктон воно йде до гриба, потім до дельфінів, і до людини теж іде". Він попередив, що люди, які її вживатимуть, матимуть проблеми з диханням та шкірою.

"Це токсично для здоров'я людини. Буде вплив на шкіру, на дихальну систему. На імунну систему воно впливає, тому що воно вмонтовується в механізм функціонування організму і буде впливати на зниження імунної системи людини", — сказав еколог.

Русєв розповів, що провели дослідження у Білгород-дністровському районі — 15 км в національному парку та на сусідніх піщаних пляжах. При цьому виявили двокілометрову ділянку з мазутом. Він пояснив, що речовина згодом опуститься на дно. Коли ж температура підніметься, то вона почне розкладатись і отруювати все навколо.

"Багато його змило знову в море, він там осідає на шельфі і потрібно його терміново збирати. Тому що він, коли почнеться підвищення температури, буде дуже токсичним для життя на узбережжі, для біорізноманіття, для життя та здоров'я людей", — заявив Русєв.

Аварія російських танкерів в Чорному морі — деталі

Зазначимо, у січні 2025 року через сильну негоду сталась аварія з двома танкерами РФ у Чорному морі — "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239". Танкери транспортували мазут і затонули під час шторму. Мазут розлився в море і спершу дістався до узбережжя РФ в Краснодарському краї. Місцеві активісти намагались зібрати речовину у мішки та врятувати птахів.

Тим часом отруйна пляма спершу дісталась до Криму, а два тижні тому, 8 січня, екологи попередили про загрозу для Одеси. Згідно з тодішніми даними, пляма перебувала за 250 км від українського міста. Зі слів еколога Владислава Балінського, вона рухається за годинниковою стрілкою у напрямку основної Чорноморської течії і скоро дістанеться до західного узбережжя.

Нагадуємо, 24 січня росЗМІ "Верстка" розповіло про ситуацію на пляжах Краснодарського краю, на яких проблемою мазуту займаються лише волонтери.