Розлив мазуту в Чорному морі з вини РФ: волонтери кажуть, що забруднення чистити нікому

Мазут із потонулих російських танкерів уже "доплив" до пляжів в Одеській області. А в Краснодарському краї, де нафтопродуктами забруднене узбережжя Анапи, ситуація не стає кращою.

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Мазут із потонулих російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" уже опинився на пляжах окупованого Криму та узбережжі Одеської області. А тим часом у Краснодарському краї РФ, де ситуація катастрофічна, волонтери кажуть, що вони не отримують допомоги і мазут чистити нікому. Про це пише російське медіа "Верстка".

Одразу після аварії річкових танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" під час шторму 15 грудня 2024 року, мазут почало викидати на пляжі Краснодарського краю. Тоді туди з'їхалися тисячі волонтерів, щоб збирати мазут. Але після Нового року ситуація не стала кращою, а волонтерів стало менше. Ті, що залишилися, дали зрозуміти, що влада саботує очищення узбережжя, тоді як російський мазут загрожує вже всім країнам на Чорному морі.

Російський танкер "Волгонефть-239" після аварії Фото: Соцмережi

"Сили, нерви вже на межі. У всіх і робота, і сім'ї. А перекладати цю відповідальність уже немає на кого. Замінити нас ніким", — заявила Марія, яка працює на місці забруднення з перших днів екологічної катастрофи. Але через півтора місяця повноцінної роботи ситуація не змінилася: шторми приносять нові шари мазуту з моря, техніки на її ділянці немає, а людей стало вчетверо менше.

Мазут із російських танкерів продовжує виносити на берег

"Якщо на свята щодня працювало по 400 осіб, то зараз по 100 осіб. Наша берегова лінія десь 15 кілометрів. Обсяг роботи великий, багато роботи займає просіювання. Оскільки техніки ніякої немає, доводиться все робити вручну", — за її словами, вся коса вкрита фракцією мазуту, змішаного з піском. І якщо потеплішає, то мазут прибрати буде неможливо. За її словами, обсяги забруднень не зменшуються.

На пляжі досі викидає мазут Фото: Соцмережi

Інша волонтерка, Ольга (ім'я змінено) зі штабу в селі Вітязеве, що займається відмиванням птахів від мазуту, каже, що після Нового року кількість волонтерів скоротилася в рази. З посиланням на колег вона згадує, що в перші тижні до допомоги штабу долучалися по 600 осіб на день. Тепер же на зміни виходять по 60.

За її словами, відтік волонтерів почався, зокрема, через нові забруднення на пляжах в окупованому Криму та знайдених птахів із плямами мазуту в Сочі. Крім того, Ольга зазначає, що державні організації, задіяні в пошуку волонтерів, поширюють інформацію про те, що нові добровольці на очищення пляжів не потрібні. Ймовірно, йдеться про достатню кількість волонтерів у центральному штабі, створеному владою.

Про брак людей і техніки волонтери розповідали ще в перші дні після аварії танкерів у Керченській протоці. Тоді організувалися перші добровольчі групи з очищення пляжів і відмивання птахів. Згодом влада Краснодарського краю ввела НС і відзвітувала про залучення сотень одиниць техніки, а російський президент Володимир Путін назвав те, що трапилося, "екологічною бідою".

Російський танкер "Волгонефть-239" після аварії Фото: Соцмережi

Марія зізнається, що у волонтерів була надія, що ситуація зміниться щойно в усьому регіоні введуть режим НС. "Ми чекали, що сюди полетять літаки, вертольоти, техніка приїде, але ні, нічого особливо не змінилося. З новин складається враження, що узбережжя вже прибрано, це не так", — резюмує вона.

У волонтерів почалися проблеми з місцевою владою

"Чиновники кажуть, що якісь склади у нас є, де продуктами всі на тиждень забезпечені. Я не знаю, у нас кілька штабів в Анапі, які збирають гуманітарну допомогу, яка надходить тільки від меценатів. Єдине, що закуповує адміністрація — це засоби захисту і то не всі. Вони закуповують на центральний штаб, але це не в тій кількості, щоб вистачало на все узбережжя", — каже вона.

Добровільні волонтери заявляють, що їм влада допомоги не надає. А бюджетники, які приїжджають, зосереджені на одній точці, у центральному штабі.

"Там працює приблизно 1,5–2 тисяч осіб. Координаторів у них немає, половина людей приходять і, грубо кажучи, просто проїдає гроші держави, тому що вони не знають, що робити", — скаржаться волонтери, які кажуть, що влада навіть шкодить.

На початку січня оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що випустив у море 160 птахів, які "успішно пройшли реабілітацію" на страусиній фермі "Арістей". Волонтери та екологи попередили, що птахи загинуть без жирового прошарку, і так у підсумку і сталося.

Ще один конфлікт стався в середині січня — заступник міністра освіти, науки і молодіжної політики Сергій Урайкін лаяв волонтерів, які публічно висловилися проти раптового переїзду штабу для порятунку птахів в Анапі. Відео з Урайкіним потрапило в соцмережі і незабаром чиновника звільнили. У підсумку поліцейські вручили одній із місцевих мешканок застереження за "активне волонтерство" і "привернення уваги до проблеми загибелі тварин". У коментарях до відео з Урайкіним вона поцікавилася, який приклад чиновник подає своєю поведінкою.

Ситуація з російським мазутом погіршується

Волонтери повідомляють, що росЗМІ показують картинки з практично прибраних центральних пляжів, але не розповідають про тривалий хаос на решті берегової лінії.

"Мені з усієї Росії люди часто пишуть, що з новин складається враження, що узбережжя вже взагалі прибрано. Це не так. Нам потрібна хоча б техніка зараз… Плюс треба щось робити, якось купірувати мазут, який приходить із моря. Ми понад місяць працюємо і вся наша праця пішла нанівець, тому що новими викидами зараз знову окропило весь пляж", — скаржаться росіяни.

Волонтери на пляжі Фото: Соцмережi

Декілька волонтерів і координаторів штабів зазначали, людей не вистачає в усіх напрямках роботи. Ідеться як про фактичну ручну роботу, наприклад, з прибирання мазуту з прибережних територій або нагляду за птахами, так і про допоміжну — доставлення гуманітарної допомоги, розвезення волонтерів, будівельні та монтажні роботи.

Усі опитані "Версткою" волонтери кажуть, що ситуація із забрудненням і його наслідками не покращується, а тільки погіршується.

Нагадаємо, саме волонтери домовилися про те, щоб вивчити дно Чорного моря. Виявилося, що там скупчилася величезна кількість мазуту, який не розтікається тільки через низьку температуру води.