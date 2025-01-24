Разлив мазута в Черном море по вине РФ: волонтеры говорят, что загрязнение чистить некому

Мазут из утонувших российских танкеров уже "доплыл" до пляжей в Одесской области. А в Краснодарском крае, где нефтепродуктами загрязнено побережье Анапы, ситуация не становится лучше.

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Мазут из утонувших российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" уже оказался на пляжах оккупированного Крыма и побережье Одесской области. А тем временем в Краснодарском крае РФ, где ситуация катастрофическая, волонтеры говорят, что они не получают помощи и мазут чистить некому. Об этом пишет российское медиа "Верстка".

Сразу после крушения речных танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" во время шторма 15 декабря в 2024 году, мазут начало выбрасывать на пляжи Краснодарского края. Тогда туда съехались тысячи волонтеры, чтобы собирать мазут. Но после Нового года ситуация не стала лучше, а волонтеров стало меньше. Те, что остались, дали понять, что власти саботируют очистку побережья, тогда как российский мазут угрожает уже всем странам на Черном море.

Российский танкер "Волгонефть-239" после крушения Фото: Соцсети

"Силы, нервы уже на пределе. У всех и работа, и семьи. А перекладывать эту ответственность уже не на кого. Заменить нас некем", — заявила Мария, которая работает на месте загрязнения с первых дней экологической катастрофы. Но спустя полтора месяца полноценной работы ситуация не изменилось: штормы приносят новые слои мазута из моря, техники на ее участке нет, а людей стало в четыре раза меньше.

Мазут из российских танкеров продолжает выносить на берег

"Если на праздники каждый день работало по 400 человек, то сейчас по 100 человек. Наша береговая линия где-то 15 километров. Объем работы большой, много работы занимает просеивание. Так как техники никакой нет, приходится все делать вручную", — по ее словам вся коса покрыта фракцией мазута, смешанного с песком. И если потеплеет, то мазут убрать будет невозможно. По ее словам, объемы загрязнений не уменьшаются.

На пляжи до сих пор выбрасывает мазут Фото: Соцсети

Другая волонтерка, Ольга (имя изменено) из штаба в селе Витязево, занимающаяся отмывом птиц от мазута, говорит, что после Нового года число волонтеров сократилось в разы. Со ссылкой на коллег она вспоминает, что в первые недели к помощи штабу присоединялись по 600 человек в день. Теперь же на смены выходят по 60.

По ее словам отток волонтеров начался в том числе из-за новых загрязнения на пляжах в оккупированном Крыму и найденных птиц с пятнами мазута в Сочи. Кроме того, Ольга отмечает, что государственные организации, задействованные в поиске волонтеров, распространяют информацию о том, что новые добровольцы на очистки пляжей не требуются. Вероятно, речь о достаточном количестве волонтеров в центральном штабе, созданном властями.

О нехватке людей и техники волонтеры рассказывали еще в первые дни после крушения танкеров в Керченском проливе. Тогда организовались первые добровольческие группы по очистке пляжей и отмыванию птиц. Впоследствии власти Краснодарского края ввели ЧС и отчитались о привлечении сотен единиц техники, а российский президент Владимир Путин назвал случившееся "экологической бедой".

Российский танкер "Волгонефть-239" после крушения Фото: Соцсети

Мария признается, что у волонтеров была надежда, что ситуация изменится как только во всем регионе введут режим ЧС. "Мы ждали, что сюда полетят самолеты, вертолеты, техника приедет, но нет, ничего особо не поменялось. По новостям складывается впечатление, что побережье уже убрано, это не так", — резюмирует она.

У волонтеров начались проблемы с местными властями

"Чиновники говорят, что какие-то склады у нас есть, где продуктами все на неделю обеспечены. Я не знаю, у нас несколько штабов в Анапе, собирающие гуманитарную помощь, которая поступает только от меценатов. Единственное, что закупает администрация — это средства защиты и то не все. Они закупают на центральный штаб, но это не в том количестве, чтобы хватало на все побережье", — говорит она.

Добровольные волонтеры заявляют, что им власти помощи не оказывают. А бюджетники, которые приезжают, сосредоточены на одной точке, в центральном штабе.

"Там работает порядка 1,5 – 2 тысяч человек. Координаторов у них нет, половина людей приходят и, грубо говоря, просто проедает деньги государства, потому что они не знают, что делать", — жалуются волонтеры, которые говорят, что власти даже вредят.

В начале января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что выпустил в море 160 птиц, которые "успешно прошли реабилитацию" на страусиной ферме "Аристей". Волонтеры и экологи предупредили, что птицы погибнут без жировой прослойки и так в итоге и случилось.

Еще один конфликт произошел в середине января — замминистра образования, науки и молодежной политики Сергей Урайкин матом накричал на волонтеров, которые публично высказались против внезапного переезда штаба для спасения птиц в Анапе. Видео с Урайкиным попало в соцсети и вскоре чиновника уволили. В итоге полицейские вручили одной из местных жительниц предостережение за "активное волонтерство" и "привлечение внимания к проблеме гибели животных". В комментариях к видео с Урайкиным она поинтересовалась, какой пример чиновник подает своим поведением.

Ситуация с российским мазутом усугубляется

Волонтеры сообщают, что росСМИ показывают картинки с практически убранных центральных пляжей, но не рассказывают о продолжающемся хаосе на остальной береговой линии.

"Мне со всей России люди часто пишут, что по новостям складывается впечатление, что побережье уже вообще убрано. Это не так. Нам нужна хотя бы техника сейчас… Плюс надо что-то делать, как-то купировать мазут, который приходит с моря. Мы больше месяца работаем и весь наш труд пошел насмарку, потому что новыми выбросами сейчас снова окропило весь пляж", — жалуются россияне.

Волонтеры на пляже Фото: Соцсети

Несколько волонтеров и координаторов штабов отмечали, людей не хватает по всем направлениям работы. Речь как о фактической ручной работе, например, по уборке мазута с прибрежных территорий или присмотре за птицами, так и о вспомогательной — доставке гуманитарной помощи, развозе волонтеров, строительных и монтажных работах.

Все опрошенные "Версткой" волонтеры говорят, что ситуация с загрязнением и его последствиями не улучшается, а только усугубляется.

Напомним, именно волонтеры договорились о том, чтобы изучить дно Черного моря. Оказалось, что там скопилось огромное количество мазута, который не растекается только из-за низкой температуры воды.