Последствия теплой зимы: в Украине может быть дефицит воды, — эксперт

Вера Балабух возразила, что аномально теплая зима изменит температуру воздуха летом. Впрочем, на растения и воду глобальное потепление может повлиять.

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Аномально теплая зима не пройдет без последствий. В частности, отсутствие снега может привести к снижению уровня подземных вод, что летом может привести к дефициту воды. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух для "24 канала".

По словам эксперта, осадки, которые выпадают при температуре около нуля градусов, вызывают образование гололеда, налипание мокрого снега, а это в свою очередь представляет опасность и может нанести серьезный ущерб.

"Отсутствие снежного покрова повлияет на уровень подземных вод и в целом на запасы воды, которые станут значительно меньше, что в летний период может привести к гидрологической засухе, дефициту воды", — отметила Балабух.

Погода зимой в последние годы стала похожей на весеннюю, а зима постепенно "перешла в раннюю весну". Впрочем, похолодания еще возможны, однако они могут нанести вред растениям, которые уже начали расти.

В частности, Вера Балабух возразила, что аномально теплая зима может повлиять на температуру воздуха летом.

"Температура воздуха зимой и летом не связаны между собой. Они зависят от различных процессов. Поэтому говорить о том, что теплая зима обусловит жаркое лето, нельзя", — рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии.

Напомним, летний сезон в Одессе оказался под риском из-за выброса мазута.

Также Фокус писал о последствиях глобального потепления, в частности, нашествии крыс.