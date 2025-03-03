Порывы ветра и потепление: какой будет погода 4 марта в Украине (карта)

Осадки во вторник маловероятны. Впрочем, стоит не задерживаться под высокими деревьями.

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Первая весенняя неделя принесет значительное потепление на всей территории Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Постепенно будет приходить тепло, в середине недели максимальная температура воздуха достигнет +10+15 градусов, в западных областях до +17 градусов.

Погода в Украине на завтра, 4 марта

Во вторник, 4 марта, в Украине ожидается сухая погода, осадки маловероятны.

Температура воздуха в течение вторника ожидается в пределах +3+8 градусов, на востоке +2+5 градусов, на западе +7+12 градусов.

"Весна — пора перемен, выхода из своеобразной спячки (хотя кто там спит) и поэтому всегда атмосфера активнее гоняет табуны облаков. Такой собакой-пастухом для весенних облаков будет сильный ветер западного происхождения", — отметила Диденко.

Поэтому стоит быть осторожными, ведь порывы могут достигать 15-20 м/с. Синоптик советует не задерживаться под высокими деревьями ради своей же безопасности.

Порывы ветра в Украине 4 марта Фото: ventusky.com

Погода в Киеве на завтра, 4 марта

В столице во вторник ожидается сильный ветер. Осадки 4 марта маловероятны. В течение дня воздух в Киеве прогреется до +8 градусов.

Напомним, почему в Украине летом 2025 может быть дефицит воды.

Также Фокус писал об аномальных метелях в Японии.