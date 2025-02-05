В Японии бушуют аномальные метели: выпало почти рекордные 130 см снега (видео)

Ожидается, что сильные снегопады продлятся до конца недели и не только вдоль побережья Японского моря, но и на Тихоокеанском побережье, где снег является редкостью.

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Рекордные снегопады накрыли западные регионы вдоль побережья Японского моря. По меньшей мере один человек погиб, еще несколько травмировались. Самый мощный холодный фронт сезона вызвал закрытие аэропортов и перебои в железнодорожном сообщении. Метеорологическое агентство предупреждает, что осадки продлятся до конца недели, пишет Kyodo News.

Из-за непогоды авиакомпании All Nippon Airways и Japan Airlines отменили ряд рейсов, в частности между Токио и префектурой Тоттори, а также между префектурой Симанэ и островами Оки в Японском море.

В центральной Японии из-за неблагоприятных погодных условий было прекращено движение некоторых местных поездов, в частности в префектурах Исикава, Гифу и соседних регионах. На одной из линий экспресс-поезд остановился из-за замерзания тормозов.

В городе Ширакава в префектуре Гифу на острове Хонсю выпало рекордные 129 см снега. В Тоями за 12 часов снежный покров достиг 50 см, в Ширакаве — 48 см, а в Дзёэцу (префектура Ниигата) — 45 см. Даже в юго-западной части страны, в Кагосиме, за шесть часов выпало 2 см снега.

Сильная непогода стала причиной несчастных случаев. В городе Тонами, префектура Тояма, 50-летний мужчина получил травму головы, упав с погрузчика во время уборки снега. В префектуре Ямагути 62-летняя женщина погибла после того, как на нее упало 18-метровое дерево. Оно, вероятно, вырвалось с корнями из-за ослабленной снегом почвы.

В Обихиро на Острове Хоккайдо во вторник также выпало рекордное количество снега — 129 сантиметров.

Ожидается, что сильные снегопады будут продолжаться не только вдоль побережья Японского моря, но и на Тихоокеанском побережье, где снег является редкостью.

Напомним, 24 января в Северной Ирландии шторм Эовин обесточил 93 тысячи домов и предприятий. Его признали самым мощным в стране за 27 лет.

В конце декабря прошлого года сотни тысяч домов остались без света в Боснии и Герцеговине. На Балканах прошла снежная буря, сугробы высотой более метра повредили линий электропередач.