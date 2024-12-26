Метр снега и ураган: на Балканах 100 тысяч домов без света из-за снежной бури (фото)

В Боснии и Герцеговине без света оказались сотни тысяч домов, рассказали местные энергетики. Обесточенные участки ремонтируют, но снегопад не прекращается четвертые сутки подряд.

Related video

Колонны специальной техники вышли разгребать метровые сугробы снега, которые замели гористую местность в Теслицкой общине на западе Боснии и Герцеговины. Экскаваторы расчистили трассу между тремя наиболее пострадавшими населенными пунктами. Власти призывают людей находиться дома, чтобы не попасть в метель. Об отключении сотен тысяч домов сообщили региональные электросети. О ситуации на Балканах рассказали на портале N1.

Журналисты со ссылкой на энергетическую компанию Elektroprivreda BiH сообщили, что начиная с 23 декабря из-за ухудшения погоды в отдельных районах Боснии и Герцеговины начались перебои с электроснабжением. В регионе произошла снежная буря, порывы ветра и снежные заносы более метра вызвали повреждения линий электропередач. Наибольшие проблемы в населенных пунктах на севере и в центре Боснии и Герцеговины: Уно-Санский кантон (северо-запад), Тузла (северо-восток), Зенице (центр).

Снежная буря — сильные осадки в Боснии и Герцеговине 23-24 декабря Фото: blic.rs

На портале компании ежедневно отчитывались о нарастании повреждений из-за стихии. 23 декабря речь шла об отключении 47 тыс. потребителей из-за поломок на линиях 35 кВ, 20 и 10 кВ. Причина проблем — налипание мокрого снега, сломанные деревья. В Уно-Санском кантоне без света оказались 25% людей (Бихач, Казин, Босанска Крупа, Бужим, Босански Петровац, Ключ, Сански Мост и Велика Кладуша), 4 тыс. — район Тузла, 9 тыс. — в Зенице. Уже на следующие сутки, 24 декабря, написали об обесточивании 127 тыс. домов. Больше всего пострадали — в Тузле (65 тыс.). Ремонт осложняется из-за труднодоступной местности, на которой произошли проблемы, снежных заносов и все новых обрывов. 25 декабря энергокомпания сообщила, что стабилизирует ситуацию, но призывают не включать мощные приборы.

"Учитывая чрезвычайные обстоятельства и прогноз продолжения дождей, Elektroprivreda BiH призывает своих потребителей к терпению и пониманию", — отмечается в обращении.

Снежная буря — заснеженные дороги в Боснии и Герцеговине Фото: blic.rs

Тем временем на странице Facebook Тесличской горрайонной администрации (север Боснии и Герцеговины) написали, что постепенно чистят дорогу между населенными пунктами Теслич — Блатница — Очау. Также сообщили, что в Большом Усорском ущелье "снег достигает рекордных высот", говорится в заметке, которая появилась в полночь 26 декабря. О погибших или пострадавших информации нет.

"В Большом Усорском ущелье, где снег достигает рекордных высот, команды не сдаются, даже в условиях, которые бы многих остановили. Работа продолжается в течение ночи. При необходимости будем работать до рассвета", — указано на странице.

Снежная буря — на Балканах метровые сугробы снега Фото: Facebook Снежная буря — спецтехника разгребает снег на Балканах Фото: Facebook

На портале погоды Windly указано, что 26 декабря в Боснии и Герцеговине продолжатся снегопады: обещают 30 см снега при температуре "минус" 4 градуса.

Отметим, в 2022 году на США налетела снежная буря, которая заблокировала сотни людей в салонах авто посреди дорог. Зафиксировали почти 60 погибших: больше всего — в округе Эри рядом с Нью-Йорком.

Напоминаем, в 2023 году от снежной бури пострадал юг Украины, в частности Одесса. На фото с места событий видим сломанные опоры электропередач.