На США обрушилась мощная снежная буря, погибли десятки людей (фото, видео)

Больше всего людей погибло в округе Эри в штате Нью-Йорк. Люди умирали в салонах собственных авто, заблокированные снегом, и при попытках убрать снежные завалы.

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В США, где уже несколько дней свирепствует мощная снежная буря, погибло как минимум 57 человек. Об этом сообщает NBC News.

Известно, что снежный шторм охватил территорию от Великих озер близ Канады до реки Рио-Гранде у границы с Мексикой.

Жертвами стихии стали жители в 12 штатах. Это Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.

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Больше всего погибших пришлось на округ Эри в штате Нью-Йорк. Речь идет о 27 погибших.

По словам судмедэксперта округа Эри, чаще всего люди умирали, заблокированные снежным штормом в салонах собственных авто или из-за проблем с сердцем при попытках расчистить снег вокруг жилищ.

Однако глава округа Марк Полонкарц уже сообщил о том, что количество жертв мощной снежной бури может возрасти. На это есть несколько причин. Во-первых, погодные условия в штате все еще не улучшаются. Во-вторых, спасатели пока имеют доступ не до всех пострадавших районов, а, следственно, не могут говорить и о точном количестве жертв и раненых в результате непогоды.

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Напомним, в январе 2014 года мощная снежная буря уже обрушивалась на США. Тогда ее последствия ощутили около 100 миллионов человек из 22 штатов.

Фокус также писал, что около 20 человек погибли в США во время зимнего шторма, обрушившегося на Северную Америку. Некоторые умерли из-за обморожения, некоторые из-за травм, полученных в ДТП, или из-за падения деревьев.