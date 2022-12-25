Около 20 человек погибли в США во время зимнего шторма, обрушившегося на Северную Америку (фото)

Некоторые умерли из-за обморожения, некоторые из-за травм, полученных в ДТП, или из-за падения деревьев.

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Официальные источники подтверждают, что не менее 17 человек погибли в США, из-за зимнего шторма "Эллиот", обрушившегося на США, Канаду и Мексику. По другим данным, погибших уже более 27. Об этом пишет Manchester Evening News.

Среди жертв — работник коммунальной службы, погибший при попытке восстановить электроэнергию в юго-восточном Огайо, а также люди в штатах Кентукки, Мичиган и Висконсин.

[ + – ] В Сиэтле улицы покрылись льдом

Шторм "Эллиот" продолжает бушевать на большей части США, принося метели, ледяной дождь, наводнения и опасные для жизни низкие температуры.

Ситуация усложняется тем, что многие американцы и канадцы в эти дни отправились праздновать Рождество и оказались застигнуты штормом вне дома, или вовсе на дороге.

Ледяной дождь привел к обрыву линий электропередач, массовой отмене рейсов, а также большому количеству ДТП. Шторм почти беспрецедентный по своим масштабам и простирается от Великих озер неподалеку от Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой.

Фото: Buffalo News Фото: Соцсети Фото: Buffalo News Фото: Buffalo News Фото: Соцсети

По данным Национальной метеорологической службы, около 60 процентов населения США столкнулись с какими-либо рекомендациями или предупреждениями о зимней погоде, а температура упала значительно ниже нормы от востока Скалистых гор до Аппалачей. Ледяной дождь покрыл большую часть северо-запада Тихого океана слоем льда, в то время как жители северо-востока столкнулись с угрозой прибрежных и внутренних наводнений.

Ожидается, что низкие температуры вызовут "опасно холодный ветер на большей части центральной и восточной частей США в эти праздничные выходные", сообщила метеорологическая служба, добавив, что погодные условия "создают опасность для жизни для путешественников".

"В некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению за считанные минуты", — говорится в сообщении. Также без света остались более миллиона домовладений и предприятий.

[ + – ] США накрыл ледяной шторм Фото: Buffalo News

Крупный оператор электросетей, который обслуживает 65 миллионов человек на востоке США, говорит, что электростанции испытывают трудности в работе в холодную погоду, и просит жителей воздерживаться от ненужного использования электричества. Американцев просят не использовать бытовые электроприборы.

Чиновники отмечают, что возможны веерные отключения электроэнергии. "Это будет недолго, мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить это, но это может произойти", — отметили официальные лица.

[ + – ] Снежный шторм накрыл США

По данным сайта отслеживания полетов FlightAware, в пятницу было отменено более 5700 рейсов. По словам официальных лиц, несколько дорог были перекрыты, а в результате аварий погибли по меньшей мере восемь человек.

Еще четыре человека погибли в результате массовой ДТП на автомагистрали Огайо, когда столкнулись сразу 50 автомобилей. Еще один водитель погиб, когда его машину занесло на обледенелой дороге и она упала в реку.

[ + – ] В Канаде и США массовые ДТП

51-летняя женщина погибла в пятницу после того, как дерево в ее саду упало на нее в западно-центральном Вермонте. В Нью-Йорке чиновник округа Эри сообщил о смерти двух человек, до которых просто не успела доехать скорая.

В Канаде WestJet отменила все рейсы в пятницу в международном аэропорту Торонто.

А в Сиэтле улицы покрылись толстым слоем льда. Передвигаться по ним просто невозможно, поэтому в Сети постят видео того, как люди ползут по улицам, а неуправляемые машины несутся со склонов, врезаясь в другие автомобили.

[ + – ] Улицы Сиэтла покрылись льдом

Синоптики сообщили, что "бомбовый циклон" — когда атмосферное давление очень быстро падает во время сильного шторма — образовался недалеко от Великих озер, вызвав метель, в том числе сильный ветер.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул объявила чрезвычайное положение. В некоторых частях Нью-Йорка в пятницу приливные наводнения затопили дороги, дома и предприятия. В Бостоне дождь в сочетании с приливом затопил некоторые центральные улицы.

Напомним, в прошлом году, из-за снежного шторма без света на несколько дней остался штат Техас. Этот штат отключен от национальной электросети, поэтому, когда налетел шторм Ури, миллионы людей остались без света и тепла в своих домах.