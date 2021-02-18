Техас во мгле и холоде. Почему в США в XXI веке люди греются в автомобилях и пьют растаявший снег

Из-за снежного шторма штат Техас уже несколько дней остается без электричества. Непривыкшие к морозам люди пытаются выжить без воды, продуктов, отопления и света. Фокус выяснял, почему штат Одинокой звезды скатился до уровня стран третьего мира.

Снежный шторм, подобный налетевшему на США Ури, неизбежно провоцирует некоторые "неудобства" — такие как отключение электроэнергии, снежные заносы и перебои с поставкой продуктов. В этот раз сильней всего пострадал штат Техас, второй по величине после Аляски, второй по численности населения после Калифорнии и один из центров американского сельского хозяйства, скотоводства, образования, нефтегазовой и химической промышленностей.

В Техасе воплотился в жизнь один из самых пугающих сценариев современности: снежная буря отключила электричество. Более двух миллионов домов остались без электроэнергии, а потом без тепла и воды. Сейчас люди вынуждены греться, сжигая мебель, и топить снег, чтобы получить питьевую воду. Однако тем, кто находится не в США и не в Техасе не совсем ясно, как это могло произойти — не в условной стране третьего мира, а в Соединенных Штатах Америки, оплоте демократии и цивилизации. Фокус постарался разобраться в причинах чрезвычайной ситуации.

Техас изолирован

Весьма часто из уст техасских политиков звучат заявления о том, что их штат – особенный. Потому что он может обеспечить себя сам и существовать отдельно от прочей Америки. Подобные заявления звучали и в 2016 году, после победы Дональда Трампа. Лидер движения Texas Nationalist Movement Натан Смит тогда сообщил, что в Техасе хотят провести референдум о выходе штата из состава страны после инаугурации Трампа.

"Мы по-прежнему считаем, что никто не сможет управлять Техасом лучше самих техасцев", — заявил Смит. По мнению политика, Техас не должен быть частью "федеральной бюрократии".

Можно считать личностей вроде Смита безумцами, однако Техас и в самом деле более изолирован от США, нежели принято считать. В Штатах существуют три основные энергосистемы – Восточная, Западная и Техасская.

Вот мнение еще одного техасского политика, республиканца в восьмом поколении: Почему мы отключены от национальной сети? Техас хочет избежать федерального регулирования, но за это приходится платить: мы не можем брать энергию у других штатов. Во время последнего отключения электроэнергии в 2011 году нас выручила Мексика. Наши сепаратистские тенденции не забавны — они смертельны.

[ + – ] Пост техасского политика, техасца и республиканца в восьмом поколении

Первые две электросети обеспечивают электроэнергией большую часть территории страны, в то время, как Техасская сеть обеспечивает сугубо один штат Одинокой звезды. Это также означает, что Техас получает очень мало энергии за пределами штата.

Управляет энергосистемой штата некоммерческая организация, которая носит название Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT). Лишь несколько техасских округов находятся вне системы ERCOT. Например, город Эль-Пасо, который подключен как раз к Восточной энергосети и потому избежал отключения.

Когда на штат налетел снежный шторм, температура упала до рекордно низких отметок, а энергосистема отрубилась – штат оказался заложником собственной независимости.

60% домохозяйств в Техасе отапливается электричеством, а остальные — природным газом. Это увеличило потребление электричества на фоне остановки части мощностей на энергии ветра. Условия этой зимой оказались хуже того, к чему ERCOT был готов.

Поскольку пик потребления электричества в Техасе и в центральных штатах обычно приходится на лето, когда массово включаются кондиционеры, электростанции, работающие на угле или природном газе, в зимние месяцы часто останавливаются на плановое техническое обслуживание. Эта зима не стала исключением. К моменту неожиданно резкого похолодания многие из "ископаемых" электростанций были остановлены и не могли начать работу просто по требованию. На запуск агрегатов требуется время, особенно в случае угольных электростанций.

А получить электроэнергию от соседей Техас не может, потому что изолирован. Поскольку электросеть Техаса работает только в пределах штата, она также не подлежит надзору со стороны Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC), государственного органа, регулирующего передачу электроэнергии между штатами.

"На других рынках есть штрафы за производительность и вещи, которые требуют, чтобы генераторы были доступны в течение определенного времени в пиковые зимние дни, а это не особенность рынка ERCOT", — говорит Дэниел Кохан, профессор гражданской и экологической инженерии в Университете Райса в Хьюстоне.

Техас к холодам не привык

Вопреки расхожему мнению, что Техас — это штат ранчо и ковбоев, суровых людей, готовых ко всем лишениям, которые способны добыть пропитание и дрова голыми руками, это не так. Техас – не штат выживальщиков. Более того, он не привык к подобным морозам, ведь, напомним, температура там опустилась до -20 градусов по Цельсию. Начали лопаться трубы водоснабжения, а если вода все-таки поступает в дома без центрального отопления, то замерзает прямо там.

Морозы и снегопады ударили и по альтернативным источникам энергии – сейчас ветра нет, а потому остановились ветряные турбины, к тому же они не оснащены защитой от обледенения, как в других, более привычных к морозам штатах.

Плюс ко всему, начались перебои с поставкой природного газа — крупнейший источник энергии в Техасе, на его долю приходится 40% энергии штата. Производители природного газа нуждаются в электроэнергии для работы своих компрессоров, но электрические системы отключились.

"Наши электрические и газовые системы взаимозависимы. Мы получаем большую часть электроэнергии из природного газа, и нам нужно электричество для работы систем природного газа, и они оба очень сильно пострадали от холода", — отмечает Дэниел Кохан, профессор гражданской и экологической инженерии в Университете Райса в Хьюстоне.

"Вопрос в том, сколько вы инвестируете, чтобы защитить сеть от чего-то, что очень маловероятно. Такое похолодание в Техасе было очень маловероятным, но — вот мы здесь", — констатирует Томас Овербай, профессор электротехники и компьютерной инженерии Техасского университета A&M в Колледж-Стейшн.

Варун Рай, директор Техасского университета в Энергетическом институте Остина, говорит о том, что необходимо предпринять, чтобы штат был готов к подобным штормам: держать оборудование в тепле и регулярно проводить техническое обслуживание. Однако если это и произойдет, то постфактум, а сейчас Техас оказался в кризисной ситуации.

Что происходит в Техасе в эти часы

Не менее 30 человек погибли. Причем причиной смерти стали не только холода, но и попытки согреться. Люди хотели переночевать в автомобилях, стоявших в закрытых гаражах и задохнулись выхлопными газами.

[ + – ] Попытки согреться одного из жителей Техаса/Фото: Соцсети

12 миллионов техасцев испытывают проблемы с водоснабжением. Американцы, которые привыкли пить воду из-под крана, сообщают, что воды или вовсе нет, или она течет тонкой струйкой и непригодна для питья. Власти штата призывают кипятить водопроводную воду перед употреблением. А к гидрантам выстраиваются очереди.

[ + – ] Очередь за водой. Это не страна третьего мира, это Хьюстон, штат Техас - видео

[ + – ] Запас снега на экстренный случай/Фото: соцсети

Водопроводные трубы, не предназнченные, чтобы выдерживать настолько низкие температуры и начали лопаться в стенах. Это привело к затоплению жилищ, к тому же, из-за отсутствия отопления, вода замерзает и жители постят фото сосулек, намерзших в их квартирах.

[ + – ] Дом постепенно превращается в холодильник - видео

Люди вынуждены растапливать снег, чтобы получить воду. Если кто-то включал воду, чтобы не замерзали трубы водоснабжения, это приволило к падению напора и вода в трубах все-таки замерзала. Потому что, напомним, Техас к морозам не привык, а отремонтировать трубы оперативно возможности не получается — потому что в штате нет такого количества ремонтных бригад. Да и в принципе провести полноценный ремонт в экстремальных условиях невозможно.

[ + – ] Сосульки в многоквартирном доме в Далласе/Фото: соцсети

С места событий: Растапливаю снег, чтобы наполнить мой туалетный бачок, пока слушаю новости. Жизнь техасской журналистки, февраль 2021 года.

[ + – ] Пост журналистки Лорен Макграфи из Далласа

Люди постят в соцсетях еще и фото пустых прилавков – в магазинах закончились как продукты, так и питьевая вода, а ситуация усугубляется тем, что в некоторых районах и вовсе магазинов нет. Чтобы добраться до ближайшего супермаркета, нужно преодолеть значительное расстояние на автомобиле, а не у всех есть такая возможность.

[ + – ] Пустые полки магазина в Остине, Техас [ + – ] Пустые полки магазина в Остине, Техас

"Перед тем, как я уехала, в супермаркете Target кончились мясо, яйца и почти все молоко. Когда мы приехали, в магазине стояли очереди. На полках уже не было овощей, мяса, яиц и молочных продуктов", — рассказывает Кристал Портер, жительница Остина.

[ + – ] Очередь в супермаркет - видео

Еще одна неприятная новость. Заморозки уничтожили большую часть посевов и урожая плодовых деревьев. Животноводы сообщают, что птица и молодняк гибнет от холодов, к тому же у них кончается корм, а молочные фермы вынуждены выливать молоко, потому что не могут доставить его в магазины.

Официально — 2,7 миллионов домохозяйств Техаса остаются без электроэнергии, неофициально – их гораздо больше. Генеральный прокурор Техаса уже пообещал провести расследование в отношении оператора энергосистем в связи с катастрофическим отключением электроэнергии.

Кен Пакстон заявил в среду вечером, что начинает расследование в отношении Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT) и связанных с ним организаций по поводу "их ненадлежащей подготовки к экстремальной зимней погоде на этой неделе".

"Они оставили без электричества более 3 миллионов домов, включая мой собственный", — написал Пакстон.

Однако кроме рядовых граждан от отсутствия водо- и электроснабжения начали страдать госпитали. Медицинский центр Сент-Дэвида в Южном Остине, в котором находится около 300 пациентов, столкнулся с нехваткой воды и отсутствием отопления. Аналогичные проблемы испытывают и остальные больницы штата. Сейчас они пытаются решить проблему переводом пациентов в другие медучреждения, а нехватку воды хотят восполнить подвозом цистерн. А пока пациентам и сотрудникам раздают бутылки с водой, чтобы те могли помыть руки и развозят по палатам биотуалеты. К тому же в больницах сталкиваются с нехваткой одеял.

[ + – ] Пациента из больницы в Остине перевозят в другой госпиталь

В школах отменяют уроки, а детей переводят на дистанционное обучение, кроме этого в школах открыли пункты обогрева.

Белый дом объявил о чрезвычайной ситуации и отправил в Техас дизельное топливо для генераторов, сами генераторы, воду и одеяла.

Местные власти мобилизировали Нацгвардию, чтобы помочь людям добраться до пунктов обогрева.

Что говорят политики и как собираются решать проблему

Губернатор Грег Эбботт утверждает, что причиной отключения электроэнергии стал "зеленый" курс демократов к экологической энергии. И пресловутые ветряные турбины, которые сейчас стоят без дела, якобы тому доказательство. Однако на ветряные турбины приходится только около 10% зимнего энергоснабжения Техаса.

[ + – ] Губернатор Грег Эббот

При этом губернатор честно признался в том, что не знает, когда жители штата получат электричество и воду. "Это информация, которую мне не предоставили", — говорит представитель власти.

Эбботт уточняет, что он приказал производителям природного газа в Техасе прекратить продажу топлива за пределы штата и вместо этого продавать его техасским электростанциям, чтобы помочь восстановить электричество для миллионов жителей.

Бывший губернатор-республиканец Рик Перри, также бывший министр энергетики США, заявил, что техасцы потерпят три дня без электричества, лишь бы "федералы не вмешивались в их дела".

Мэр Колорадо-Сити в западном Техасе был вынужден уйти в отставку, после поста в соцсетях, в котором заявил, что в обязанности правительства не входит помощь пострадавшим.

"Никто ничего не должен вам или вашей семье; и местные власти не обязаны поддерживать вас в такие тяжелые времена! Тони или плыви, выбор за тобой! Город и округ, а также поставщики электроэнергии или другие службы ничего вам не должны", — пост Тима Бойда был удален, а самого Бойда вынудили уйти в отставку.

И оказалось, что техасские политки, подобно украинским, также имеют склонность к побегу от проблем. Том Круз, американский политик, сенатор США от штата Техас с января 2013 года, член республиканской партии, предпочел улететь греться в мексиканский Канкун, вместо того, чтобы решать проблемы вверенного ему штата.

[ + – ] Сенатор Том Круз улетает в Канкун [ + – ] Сенатор Том Круз прибыл в Канкун

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии Бето ОʼРурк обвинил республиканских лидеров в Техасе в том, что они оказались неспособны противостоять природным катаклизмам.

"Всего этого можно было избежать", — говорит ОʼРурк, отмечая, что республиканцы, управляющие штатом, слишком заняты переживаниями о "глупых" культурных проблемах — таких как дебаты по поводу государственного гимна перед играми НБА или попытки превратить Техас в "штат-убежище" для компаний и людей, бегущих из штатов с более либеральной политикой.

"Энергетическая столица Северной Америки не может обеспечить достаточно энергии, чтобы обогревать дома людей и обеспечивать их энергией. Мы приближаемся к провалу штата Техас. И причины не имеет ничего общего с Богом или стихийными бедствиями. Это имеет прямое отношение к людям, пользующимся доверием общества, которые подвели нас", — резюмирует ОʼРурк.

А изобретатель и бизнесмен Илон Маск, который в прошлом году заявлял, что переехал жить в Техас из Калифорнии, раскритиковал Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT). Причем сделал это после того, как один из владельцев автомобиля Tesla, рассказал на ресурсе Reddit, что грелся в ней с семьей, когда в его доме выключился свет. "Вчера вечером у нас отключили электричество на 6 часов. В нашем доме нет газа, и у нас закончились дрова. И я, моя жена, моя собака и моя новорожденная дочь спали в гараже в нашей Model3, все было красиво и уютно. Если бы у меня не было этой машины, это была бы очень тяжелая ночь", — написал пользователь. Маск в свою очередь заявил, что в аббревиатуре ERCOT буква "R"значащая "Reliability" (ред., — надежность) – лишняя, раз они довели Техас и его жителей до такого.