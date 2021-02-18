Техас в імлі і холоді. Чому в США у XXI столітті люди гріються в автомобілях і п'ють талий сніг

Через сніжний шторм штат Техас уже кілька днів залишається без електрики. Незвиклі до морозів люди намагаються вижити без води, продуктів, опалення і світла. Фокус з'ясовував, чому штат Самотньої зірки скотився до рівня країн третього світу.

Сніговий шторм, схожий на Урі в США, неминуче провокує деякі "незручності" — такі як відключення електроенергії, снігові замети та перебої з постачанням продуктів. Цього разу сильніше за все постраждав штат Техас, другий за величиною після Аляски, другий за чисельністю населення після Каліфорнії і один з центрів американського сільського господарства, скотарства, освіти, нафтогазової та хімічної промисловостей.

У Техасі втілився в життя один з найбільш страшних сценаріїв сучасності: сніжна буря відключила електрику. Понад два мільйони будинків залишилися без електроенергії, а потім без тепла і води. Наразі люди змушені грітися, спалюючи меблі, і топити сніг, щоб отримати питну воду. Однак тим, хто перебуває не в США і не в Техасі, не зовсім зрозуміло, як це могло статися — не в умовній країні третього світу, а в Сполучених Штатах Америки, оплоті демократії і цивілізації. Фокус постарався розібратися в причинах надзвичайної ситуації.

Техас ізольований

Вельми часто з вуст техаських політиків лунають заяви про те, що їхній штат — особливий. Тому що він може забезпечити себе сам і існувати окремо від іншої Америки. Подібні заяви звучали і у 2016 році, після перемоги Дональда Трампа. Лідер руху Texas Nationalist Movement Натан Сміт тоді повідомив, що в Техасі хочуть провести референдум про вихід штату зі складу країни після інавгурації Трампа.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що ніхто не зможе керувати Техасом краще самих техасців", — заявив Сміт. На думку політика, Техас не повинен бути частиною "федеральної бюрократії".

Можна вважати особистостей на кшталт Сміта божевільними, проте Техас і справді більш ізольований від США, ніж прийнято вважати. У Штатах існують три основні енергосистеми — Східна, Західна і Техаська.

Ось думка ще одного техаського політика, республіканця у восьмому поколінні: Чому ми відключені від національної мережі? Техас хоче уникнути федерального регулювання, але за це доводиться платити: ми не можемо брати енергію в інших штатів. Під час останнього відключення електроенергії у 2011 році нас виручила Мексика. Наші сепаратистські тенденції не дуже веселі — вони смертельні.

[ + – ] Пост техаського політика, техасця і республіканця у восьмому поколінні

Перші дві електромережі забезпечують електроенергією більшу частину території країни, у той час, як Техаська мережа забезпечує суто один штат Самотньої зірки. Це також означає, що Техас отримує дуже мало енергії за межами штату.

Управляє енергосистемою штату некомерційна організація, яка носить назву Рада з надійності електропостачання Техасу (ERCOT). Лише кілька техаських округів поза системою ERCOT. Наприклад, місто Ель-Пасо, яке підключене якраз до Східної енергомережі і тому уникнуло відключення.

Коли на штат налетів сніговий шторм, температура впала до рекордно низьких позначок, а енергосистему відрубали — штат став заручником власної незалежності.

60% домогосподарств у Техасі опалюється електрикою, а решта — природним газом. Це збільшило споживання електрики на фоні зупинки частини потужностей на енергії вітру. Умови цієї зими виявилися гіршими за того, до чого ERCOT був готовий.

Оскільки пік споживання електрики в Техасі і в центральних штатах зазвичай відбувається влітку, коли масово включаються кондиціонери, електростанції, що працюють на вугіллі або природному газі, у зимові місяці часто зупиняються на планове технічне обслуговування. Ця зима не стала винятком. До моменту несподівано різкого похолодання багато "копалин" електростанцій були зупинені і не могли почати роботу просто на вимогу. На запуск агрегатів потрібен час, особливо в разі вугільних електростанцій.

А отримати електроенергію від сусідів Техас не може, тому що ізольований. Оскільки електромережа Техасу працює тільки в межах штату, вона також не підлягає нагляду з боку Федеральної комісії з регулювання енергетики (FERC), державного органу, що регулює передачу електроенергії між штатами.

"На інших ринках є штрафи за продуктивність і речі, які вимагають, щоб генератори були доступні протягом певного часу в пікові зимові дні, а це не особливість ринку ERCOT", — говорить Деніел Кохан, професор цивільної й екологічної інженерії в Університеті Райса в Хʼюстоні .

Техас до холодів не звик

Всупереч розхожій думці, що Техас — це штат ранчо і ковбоїв, суворих людей, готових до всіх позбавлень, які здатні добути їжу і дрова голими руками, це не так. Техас — НЕ штат людей, котрі виживають. Більше того, він не звик до подібних морозів, адже, нагадаємо, температура там опустилася до -20 градусів за Цельсієм. Почали лопатися труби водопостачання, а якщо вода все-таки надходить у будинки без центрального опалення, то замерзає прямо там.

Морози і снігопади вдарили і по альтернативних джерелах енергії — зараз вітру немає, а тому зупинилися вітряні турбіни, до того ж вони не оснащені захистом від обледеніння, як в інших, більш звичних до морозів штатах.

Плюс до всього, почалися перебої з постачанням природного газу — найбільше джерело енергії в Техасі, на його частку припадає 40% енергії штату. Виробники природного газу потребують електроенергії для роботи своїх компресорів, але електричні системи відключилися.

"Наші електричні та газові системи взаємозалежні. Ми отримуємо велику частину електроенергії з природного газу, і нам потрібна електрика для роботи систем природного газу, і вони обидва дуже сильно постраждали від холоду", — зазначає Деніел Кохан, професор цивільної й екологічної інженерії в Університеті Райса в Хʼюстоні.

"Питання в тому, скільки ви інвестуєте, щоб захистити мережу від чогось, що дуже малоймовірно. Таке похолодання в Техасі було дуже малоймовірним, але — ось ми тут", — констатує Томас Овербай, професор електротехніки та компʼютерної інженерії Техаського університету A & M в коледж-Стейшн.

Варун Рай, директор Техаського університету в Енергетичному інституті Остіна, говорить про те, що необхідно зробити, щоб штат був готовий до подібних штормів: тримати обладнання в теплі і регулярно проводити технічне обслуговування. Однак якщо це і станеться, то постфактум, а наразі Техас у кризовій ситуації.

Що відбувається в Техасі в ці години

Щонайменше 30 людей загинули. Причому причиною смерті став не тільки холод, але і спроби зігрітися. Люди хотіли переночувати в автомобілях, що стояли в зачинених гаражах, і задихнулися вихлопними газами.

[ + – ] Спроби зігрітися одного з жителів Техаса/Фото: Соцмережі

12 мільйонів техасців відчувають проблеми з водопостачанням. Американці, які звикли пити воду з-під крана, повідомляють, що води або зовсім немає, або вона тече тонкою цівкою і непридатна для пиття. Влада штату закликає кипʼятити водопровідну воду перед вживанням. А до гідрантів шикуються черги.

[ + – ] Черга за водою. Це не країна третього світу, це Х'юстон, штат Техас — відео

[ + – ] Запас снігу на екстрений випадок/Фото: соцмережі

Водопровідні труби, які не призначені, щоб витримувати настільки низькі температури, почали лопатися в стінах. Це призвело до затоплення осель, до того ж, через відсутність опалення, вода замерзає і жителі постять фото бурульок, намерзлих у їхніх квартирах.

[ + – ] Будинок поступово перетворюється на холодильник — відео

Люди змушені розтоплювати сніг, щоб отримати воду. Якщо хтось вмикав воду, щоб не замерзали труби водопостачання, це призвело до падіння напору і вода в трубах все-таки замерзала. Тому що, нагадаємо, Техас до морозів не звик, а відремонтувати труби оперативно можливості немає — бо в штаті немає такої кількості ремонтних бригад. Та й в принципі провести повноцінний ремонт в екстремальних умовах неможливо.

[ + – ] Бурульки в багатоквартирному будинку в Далласі/Фото: соцмережі

З місця подій: Розтоплюю сніг, щоб наповнити мій туалетний бачок, поки слухаю новини. Життя техаської журналістки, лютий 2021 року.

[ + – ] Пост журналістки Лорен Макграф з Далласа

Люди постять у соцмережах ще й фото порожніх прилавків — у магазинах закінчилися як продукти, так і питна вода, а ситуація ускладнюється тим, що в деяких районах і зовсім магазинів немає. Щоб дістатися до найближчого супермаркету, потрібно подолати значну відстань на автомобілі, а не у всіх є така можливість.

[ + – ] Порожні полиці магазину в Остіні, Техас [ + – ] Порожні полиці магазину в Остіні, Техас

"Перед тим, як я поїхала, у супермаркеті Target скінчилися мʼясо, яйця і майже все молоко. Коли ми приїхали, у магазині стояли черги. На полицях вже не було овочів, мʼяса, яєць і молочних продуктів", — розповідає Кристал Портер, мешканка Остіна.

[ + – ] Черга до супермаркету — відео

Ще одна неприємна новина. Заморозки знищили більшу частину посівів та врожаю плодових дерев. Тваринники повідомляють, що птах і молодняк гине від холодів, до того ж у них закінчується корм, а молочні ферми змушені виливати молоко, тому що не можуть доставити його в магазини.

Офіційно — 2,7 мільйони домогосподарств Техасу залишаються без електроенергії, неофіційно — їх набагато більше. Генеральний прокурор Техасу вже пообіцяв провести розслідування відносно оператора енергосистем у звʼязку з катастрофічним відключенням електроенергії.

Кен Пакстон заявив у середу ввечері, що починає розслідування відносно Ради з надійності електропостачання Техасу (ERCOT) і повʼязаних з нею організацій з приводу "їхньої неналежної підготовки до екстремальної зимової погоди на цьому тижні".

"Вони залишили без електрики понад 3 мільйони будинків, включаючи мій власний", — написав Пакстон.

Однак, крім рядових громадян, від відсутності водо- й електропостачання почали страждати госпіталі. Медичний центр Сент-Девіда в Південному Остіні, у якому перебувають близько 300 пацієнтів, зіткнувся з нестачею води і відсутністю опалення. Аналогічні проблеми мають й інші лікарні штату. Зараз вони намагаються вирішити проблему переведенням пацієнтів в інші медзаклади, а брак води хочуть заповнити підвезенням цистерн. А поки пацієнтам і співробітникам роздають пляшки з водою, щоб ті могли помити руки і розвозять по палатах біотуалети. До того ж в лікарнях стикаються з нестачею ковдр.

[ + – ] Пацієнта з лікарні в Остіні перевозять в інший госпіталь

У школах скасовують уроки, а дітей переводять на дистанційне навчання, крім цього, у школах відкрили пункти обігріву.

Білий дім оголосив про надзвичайну ситуацію та відправив до Техасу дизельне паливо для генераторів, самі генератори, воду і ковдри.

Місцева влада мобілізувала Національну гвардію, щоб допомогти людям дістатися до пунктів обігріву.

Що говорять політики і як збираються вирішувати проблему

Губернатор Грег Ебботт стверджує, що причиною відключення електроенергії став "зелений" курс демократів до екологічної енергії. І горезвісні вітряні турбіни, які зараз стоять без діла, нібито тому доказ. Однак на вітряні турбіни доводиться тільки близько 10% зимового енергопостачання Техасу.

[ + – ] Губернатор Грег Еббот

При цьому губернатор чесно зізнався в тому, що не знає, коли жителі штату отримають електрику і воду. "Це інформація, яку мені не надали", — говорить представник влади.

Ебботт уточнює, що він наказав виробникам природного газу в Техасі припинити продаж палива за межі штату і замість цього продавати його техаським електростанціям, щоб допомогти відновити електрику для мільйонів жителів.

Колишній губернатор-республіканець Рік Перрі, також колишній міністр енергетики США, заявив, що техасці потерплять три дні без електрики, аби "федерали не втручалися в їхні справи".

Мер Колорадо-Сіті в західному Техасі був змушений піти у відставку, після посту в соцмережах, у якому заявив, що в обовʼязки уряду не входить допомога постраждалим.

"Ніхто нічого не винен вам або вашій родині, і місцева влада не зобовʼязана підтримувати вас у такі важкі часи! Тони або пливи, вибір за тобою! Місто і округ, а також постачальники електроенергії чи інші служби нічого вам не повинні", — пост Тіма Бойда був видалений, а самого Бойда змусили піти у відставку.

І виявилося, що техаські політики, подібно українським, також мають схильність до втечі від проблем. Том Круз, американський політик, сенатор США від штату Техас із січня 2013 року, член республіканської партії, вважав за краще полетіти грітися в мексиканський Канкун, замість того, щоб вирішувати проблеми довіреного йому штату.

[ + – ] Сенатор Том Круз відлітає в Канкун [ + – ] Сенатор Том Круз прибув у Канкун

Колишній кандидат у президенти від Демократичної партії Бето ОʼРурк звинуватив республіканських лідерів у Техасі в тому, що вони виявилися нездатні протистояти природним катаклізмам.

"Усього цього можна було уникнути", — говорить ОʼРурк, зазначаючи, що республіканці, котрі керують штатом, занадто зайняті переживаннями про "дурні" культурні проблеми — такі як дебати з приводу державного гімну перед іграми НБА або спроби перетворити Техас на "штат-притулок" для компаній і людей, котрі біжать зі штатів з більш ліберальною політикою.

"Енергетична столиця Північної Америки не може забезпечити достатньо енергії, щоб обігрівати будинки людей і забезпечувати їх енергією. Ми наближаємося до провалу штату Техасу. І причина не має нічого спільного з Богом або стихійними лихами. Це має пряме відношення до людей, які користуються довірою суспільства, які підвели нас", — резюмує ОʼРурк.