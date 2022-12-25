Близько 20 людей загинули у США під час зимового шторму, що обрушився на Північну Америку (фото)

Деякі померли через обмороження, деякі через травми, отримані в ДТП, або через падіння дерев.

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Офіційні джерела підтверджують, що не менше 17 людей загинули в США через зимовий шторм "Еліот", що обрушився на США, Канаду та Мексику. За іншими даними, загиблих вже понад 27. Про це пише Manchester Evening News.

Серед жертв — працівник комунальної служби, який загинув під час спроби відновити електроенергію у південно-східному Огайо, а також люди у штатах Кентуккі, Мічиган та Вісконсін.

[ + – ] У Сіетлі вулиці вкрилися льодом

Шторм "Еліот" продовжує вирувати на більшій частині США, приносячи хуртовини, крижаний дощ, повені та небезпечні для життя низькі температури.

Ситуація ускладнюється тим, що багато американців та канадців у ці дні вирушили святкувати Різдво і виявилися захопленими штормом поза домом, або зовсім на дорозі.

Крижаний дощ призвів до обриву ліній електропередач, масового скасування рейсів, а також великої кількості ДТП. Шторм майже безпрецедентний за своїми масштабами і тягнеться від Великих озер, неподалік Канади, до Ріо-Гранде вздовж кордону з Мексикою.

Фото: Buffalo News Фото: Соцмережi Фото: Buffalo News Фото: Buffalo News Фото: Соцмережi

За даними Національної метеорологічної служби, близько 60 відсотків населення США зіткнулися з будь-якими рекомендаціями або попередженнями про зимову погоду, а температура впала значно нижче за норму від сходу Скелястих гір до Аппалачів. Крижаний дощ покрив більшу частину північного заходу Тихого океану шаром льоду, тоді як жителі північного сходу зіштовхнулися із загрозою прибережних та внутрішніх повеней.

Очікується, що низькі температури викличуть "небезпечно холодний вітер на більшій частині центральної та східної частин США у ці святкові вихідні", –повідомила метеорологічна служба, додавши, що погодні умови "створюють небезпеку для життя мандрівників".

"У деяких районах перебування на відкритому повітрі може призвести до обмороження за лічені хвилини", — йдеться у повідомленні. Також без світла залишилося понад мільйон домоволодінь та підприємств.

[ + – ] США накрив крижаний шторм Фото: Buffalo News

Великий оператор електромереж, який обслуговує 65 мільйонів людей на сході США, каже, що електростанції зазнають труднощів у роботі в холодну погоду, і просить мешканців утримуватись від непотрібного використання електрики. Американців просять не використовувати побутові електроприлади.

Чиновники зазначають, що можливі віялові відключення електроенергії. "Це буде недовго, ми зробимо все можливе, щоб запобігти цьому, але це може статися", — зазначили офіційні особи.

[ + – ] Сніговий шторм накрив США

За даними сайту відстеження польотів FlightAware, у п'ятницю було скасовано понад 5700 рейсів. За словами офіційних осіб, кілька доріг було перекрито, а внаслідок аварій загинули щонайменше вісім людей.

Ще чотири особи загинули внаслідок масової ДТП на автомагістралі Огайо, коли зіткнулися одразу 50 автомобілів. Ще один водій загинув, коли його машину занесло на обмерзлій дорозі і вона впала в річку.

[ + – ] У Канаді та США масові ДТП

51-річна жінка загинула у п'ятницю після того, як дерево в її саду впало на неї у західно-центральному Вермонті. У Нью-Йорку чиновник округу Ері повідомив про смерть двох людей, до яких просто не встигла доїхати швидка.

У Канаді WestJet відмінила всі рейси у п'ятницю в міжнародному аеропорту Торонто.

А в Сіетлі вулиці вкрилися товстим шаром льоду. Пересуватися ними просто неможливо, тому в Мережі постять відео того, як люди повзуть вулицями, а некеровані машини мчать зі схилів, врізаючись в інші автомобілі.

[ + – ] Вулиці Сіетлу вкрилися льодом

Синоптики повідомили, що "бомбовий циклон" — коли атмосферний тиск дуже швидко падає під час сильного шторму — утворився неподалік Великих озер, викликавши хуртовину, зокрема сильний вітер.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хоукул оголосила надзвичайний стан. У деяких частинах Нью-Йорка у п'ятницю приливні повені затопили дороги, будинки та підприємства. У Бостоні дощ у поєднанні із припливом затопив деякі центральні вулиці.

Нагадаємо, минулого року через сніговий шторм без світла на кілька днів залишився штат Техас. Цей штат відключений від національної електромережі, тому коли налетів шторм Урі, мільйони людей залишилися без світла і тепла у своїх будинках.