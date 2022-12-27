На США обрушилася сильна снігова буря, загинули десятки людей (фото, відео)

Найбільше людей загинуло в окрузі Ері у штаті Нью-Йорк. Люди вмирали в салонах власних авто, заблокованих снігом, і при спробах забрати снігові завали.

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У США, де вже кілька днів лютує потужна снігова буря, загинуло щонайменше 57 людей. Про це повідомляє NBC News.

Відомо, що сніговий шторм охопив територію від Великих озер поблизу Канади до Ріо-Гранде біля кордону з Мексикою.

Жертвами стихії стали жителі у 12 штатах. Це Колорадо, Іллінойс, Канзас, Кентуккі, Мічиган, Міссурі, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннессі та Вісконсін.

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Найбільше загиблих припало на округ Ері у штаті Нью-Йорк. Йдеться про 27 загиблих.

За словами судмедексперта округу Ері, найчастіше люди вмирали, заблоковані сніговим штормом у салонах власних авто або через проблеми із серцем при спробах розчистити сніг навколо житла.

Однак голова округу Марк Полонкарц уже повідомив про те, що кількість жертв потужної снігової бурі може зрости. На це є кілька причин. По-перше, погодні умови у штаті все ще не покращуються. По-друге, рятувальники поки що мають доступ не до всіх постраждалих районів, а, отже, не можуть говорити і про точну кількість жертв і поранених внаслідок негоди.

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Нагадаємо, у січні 2014 року потужна снігова буря вже обрушувалася на США. Тоді її наслідки відчули близько 100 мільйонів людей із 22 штатів.

Фокус також писав, що близько 20 людей загинули у США під час зимового шторму, що обрушився на Північну Америку. Деякі померли через обмороження, деякі через травми, отримані в ДТП, або через падіння дерев.