Сугробы до 1 метра. В Карпатах выпал снег и ударил мороз в -5 градусов

На гору Поп Иван Черногорский зима пришла раньше, испортив погодные условия для спасателей.

20 ноября погода в Карпатах резко ухудшилась из-за снега и похолодания. Черногорский горный поисково-спасательный пост отчитался о ситуации на странице в Facebook.

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Как заявили спасатели, состоянием на 11:45 гору Поп Иван Черногорский сковал мороз до -5 градусов по Цельсию, а на северном склоне ветер намел сугробы высотой до 1 метра. Из-за снегопада и сильного западного ветра до 8 м\С видимость ограничена до 50 метров.

До этого снег на горе Поп Иван выпадал 12 октября при температуре -1 градус. Тогда спасатели также показали снимок, на котором запечатлена обсерватория "Белый слон" и сильная облачность. После этого погода была преимущественно ясной.

Гора Поп Иван, которую также называют Черной Горой, является одной из самых высоких в хребте Украинских Карпат, ее вершина поднимается на 2028 метров. Она находится в южной части массива Черногора, расположенного на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Гора получила свое название от румынского слова popina, означающего самую высокую вершину.

На самом верху сохранились руины польской астрономической и метеорологической обсерватории, которую частично реконструировали для туристов и назвали "Белый Слон". Там же находится Черногорский поисково-спасательный пост.

Ранее мэр Виталий Кличко предупредил о веерных отключениях света в Киеве из-за морозов. По его словам, предприятиям, вырабатывающим тепло и электроэнергию не хватает топлива (газа и угля). Киевляне могут оказаться без света, если холодная погода задержится надолго.

До этого сотрудники горных курортов Украины рассказали, когда ждут лыжников. В Буковеле снег уже выпадал в октябре, однако быстро растаял. Похожая ситуация наблюдается на "Драгобрате", в Славском, Синяках и других популярных местах отдыха.