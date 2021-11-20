Кучугури до 1 метра. У Карпатах випав сніг та вдарив мороз у -5 градусів

На гору Піп Іван Чорногорський зима прийшла раніше, зіпсувавши погодні умови для рятувальників.

20 листопада погода в Карпатах різко погіршилася через сніг та похолодання. Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост прозвітував про ситуацію на сторінці у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як заявили рятувальники, станом на 11:45 Піп Іван Чорногорський скував мороз до -5 градусів за Цельсієм, а на північному схилі вітер намів кучугури заввишки до 1 метра. Через снігопад і сильний західний вітер до 8 м\с видимість обмежена до 50 метрів.

До цього сніг на горі Піп Іван випадав 12 жовтня за температури -1 градус. Тоді рятувальники також показали знімок, на якому знято обсерваторію "Білий слон" та сильну хмарність. Після цього погода була здебільшого ясною.

Гора Піп Іван, яку також називають Чорною Горою, є однією із найвищих у хребті Українських Карпат, її вершина піднімається на 2028 метрів. Вона знаходиться у південній частині масиву Чорногора, розташованого на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей. Гора отримала свою назву від румунського слова popina, що означає найвищу вершину.

На вершині збереглися руїни польської астрономічної та метеорологічної обсерваторії, яку частково реконструювали для туристів та назвали "Білий Слон". Там знаходиться Чорногорський пошуково-рятувальний пост.

Раніше мер Віталій Кличко попередив про віялові відключення світла в Києві через морози. За його словами, підприємствам, які виробляють тепло та електроенергію не вистачає палива (газу та вугілля). Кияни можуть бути без світла, якщо холодна погода затримається надовго.

До цього співробітники гірських курортів України розповіли, коли чекають на лижників. У Буковелі сніг уже випадав у жовтні, проте швидко розтанув. Схожа ситуація спостерігається на "Драгобраті", Славському, Синяках та інших популярних місцях відпочинку.