Сніг випав і розтанув. На гірських курортах України розповіли, коли чекають лижників (фото)

Фокус дізнався, яка погода на головних гірськолижних курортах країни і коли там очікують туристів.

В Україні помітно холоднішає з кожним днем, а західні регіони, де розташовані гори, починають готуватися до прийому туристів. На питання "коли випаде сніг у 2021" Буковель відповів першим, заявивши, що курорт вже засніжило. Але це виявилося фальстартом — кататися в Карпатах поки ніде.

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"Перший сніг покриває схили курорту! Вже зовсім скоро траси будуть готові до катання. А поки, подивіться як світ покривається білосніжною ковдрою!" — йдеться у пресслужбі гірничо-лижного курорту.

Погода в Буковелі на найближчі дні, згідно з даними сервісу Gismeteo, буде хмарною, але переважно теплою. Середня температура вдень +5, вночі також до -5. До 22 жовтня варто очікувати потепління до +11. 13-14, а також 17-18 жовтня піде дощ.

[ + – ] Верхівки дерев засипало снігом

[ + – ] Буковель зустрів перший сніг

[ + – ] В Буковель прийшла зима

[ + – ] Сніг в Буковелі

Коли випаде сніг в 2021 — ситуація на Драгобраті

Адміністратор сайту dragobrat.ws Володимир сказав, що на курорті "Драгобрат" теж випав сніг, але вже встиг розтанути. Туристів там чекають, коли випаде сніг у 2021, а саме — в грудні.

"Ви можете подивитися на вебкамерах на сайті. У нас сніг теж випадав, але від нього майже нічого не залишилося... Туристи, це не раніше грудня", — сказав Фокусу Володимир.

На Драгобраті температура найближчими днями в середньому днем буде +5. Вночі заморозки до -4. Небо буде хмарним, повністю проясниться 16 і 19 жовтня.

[ + – ] Кататися лижникам на Драгобраті поки ніде

[ + – ] Снігу на Драгобраті поки не видно

[ + – ] Снігу на схилах гір майже немає

Коли випаде сніг у 2021 на інших курортах?

Славське і Синяк — це також відомі курортні місця, куди взимку їдуть лижники з усієї України. У готелях, розташованих поблизу зон відпочинку, кажуть, що поки там спостерігається плюсова температура, до 10°С. Через що сніг, який вже випадав цього року, також майже весь розтанув.

"У них (в Буковелі. — Ред.) є гармати (для штучного насипу снігу. — Ред.), тому там сезон може розпочатися раніше. Як у нас буде, це все залежить від погодних умов... Місця для броні є, але поки люди не дзвонять. Це вже ближче до Нового року. В грудні буде наплив", — повідомила Фокусу адміністраторка одного з готелів у Славському Тетяна.

Температура в Славському найближчими днями очікується на рівні +8 +14 вдень, вночі заморозків не буде. 13, 17 і 21 жовтня в селищі прогнозують дощ. У небі переважатиме мінлива хмарність, йдеться на сайті Gismeteo.

Працювати в особливих умовах карантину закладам Синяка, які приймають туристів на розселення, раніше не доводилося. Єдине правило в умовах епідемії — це носіння масок. Однак готелі і санаторії Синяка готові виконувати будь-які вказівки "зверху", щоб захистити людей від вірусу.

Погода в Синяку найближчими днями не обіцяє бути холодною, тому чекати, коли випаде сніг у 2021 доведеться ще якийсь час. Температура коливатиметься вдень в середньому від +9 до +14 вдень, вночі заморозки до -2. Мінлива хмарність. 14 жовтня синоптики прогнозують дощ.

Питання коли випаде сніг у 2021 вже неактуальне для працівників Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста на горі Піп Іван. Вони опублікували фото у Facebook на якому видно — околицю вже покрила біла пелена.

У підписі під знімком засніжених схилів Поп Івана говориться, що станом на ранок 13 жовтня там зафіксована температура повітря -6 ° С, вітер північно-східний, 5 м/с, ясно.

[ + – ] Схили Поп Івана в снігу

[ + – ] Піп Іван вкрило снігом

Фокус вже писав, що на питання "коли випаде перший сніг у 2021" в Карпатах відповіла сама погода. Тоді з'явилися фото засніженої вершини гори Піп Іван Чорногірський.