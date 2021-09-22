У Карпатах йде сніг, мороз — до мінус 4 градусів

Востаннє сніг у високогір'ї Карпат випадав 14 червня цього року.

Сьогодні вранці, 22 вересня, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, адже йде сніг. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

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Температура повітря — мінус 4 ° С.

Востаннє сніг у цьому місці випадав 14 червня за нульової температури повітря.

Гора Піп Іван (Піп Іван Чорногірський, або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028 м). Розташована на південно-східному краю головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори є руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії. Вони частково відновлені для туристичних цілей та відомі під сучасною назвою "Білий Слон".

Назва "Піп Іван" походить від поширеного в Румунії топоніма popina ("вершина, яка вища за інших").

Раніше Фокус повідомляв, що українцям варто очікувати першого снігу в другій половині жовтня. Про це попередила глава відділу довгострокових прогнозів погоди гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.