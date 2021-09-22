В Карпатах идет снег, мороз – до минус 4 градусов

Последний раз снег в высокогорье Карпат выпадал 14 июня этого года.

Сегодня утром, 22 сентября, на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограниченная, так как идет снег. Об этом сообщается на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

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Температура воздуха – минус 4°С.

В последний раз снег в этом месте выпадал 14 июня при нулевой температуре воздуха.

Гора Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) – одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028 м). Расположена на юго-восточной оконечности главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории. Они частично восстановлены для туристических целей и известны под современным названием "Белый Слон".

Название "Поп Иван" произошло от распространенного в Румынии топонима popina ("вершина, которая выше других").

Ранее Фокус сообщал, что украинцам стоит ожидать первого снега во второй половине октября. Об этом предупредила глава отдела долгосрочных прогнозов погоды гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.