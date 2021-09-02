Резкое похолодание и первый снег: синоптик рассказала, какой будет погода в октябре

Синоптики прогнозируют, что октябрь будет намного холоднее, чем ноябрь и первая половина зимы.

Погода в октябре ознаменуется тем, что украинцам стоит ожидать первого снега во второй половине месяца. Об этом предупредила глава отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По ее словам, если раньше процессы предзимья фиксировались в начале декабря, а сейчас фиксируется тенденция существенного снижения температуры воздуха уже в октябре.

Вазира Мартазинова также предупредила, что первый снег в Украине могут увидеть уже во втором осеннем месяце.

"Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре. В последние годы это просматривается. Потому что раньше предзимье было в начале декабря. А сейчас, получается, октябрь может дать более низкие температуры, чем в ноябре и до середины декабря", — предупредила синоптик.

Эксперта смущает тот факт, что погода в октябре ознаменуется появлением отрицательной температуры, что спровоцирует появление снежного покрова на земле. Мартазинова отметила, что сам снег должно задерживаться не будет. Синоптик также не смогла спрогнозировать, когда в Украине начнется и закончится зима.

"Сейчас зима может начаться в конце января и закончиться в конце февраля, или зима может начаться в середине декабря и закончиться в конце февраля, или же зима может начаться в конце декабря, подержаться немного в январе и все", — подытожила Вазира Мартазинова, рассказывая о первом снеге в Украине.

Отметим, что завтра на улице будет и дальше холодать. По данным Укргидрометеоцентра, ночью столбики термометров в среднем опустятся до +7..+11 градусов, а днем потеплеет до +16..+20 градусов. В пятницу синоптики обещают сухую погоду без осадков.

[ + – ] Погода в Украине 3 сентября

Ранее Фокус рассказывал, что на Киев обрушилась непогода с обильными ливнями. Местные власти на фоне ухудшения погодных условий предупредили о возможном затоплении столичного метрополитена.

Также Фокус рассказывал, какой будет погода в октябре и ноябре. Также синоптики рассказывали о приходе в Украину "бабьего лета".