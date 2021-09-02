Різке похолодання і перший сніг: синоптикиня розповіла, якою буде погода в жовтні

Синоптики прогнозують, що жовтень буде набагато холоднішим, ніж листопад і перша половина зими.

Погода в жовтні ознаменується тим, що українцям варто очікувати перший сніг у другій половині місяця. Про це попередила глава відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За її словами, якщо раніше процеси передзим'я фіксувалися на початку грудня, зараз фіксується тенденція істотного зниження температури повітря вже у жовтні.

Вазіра Мартазінова також попередила, що перший сніг в Україні можуть побачити вже у другому осінньому місяці.

"Жовтень в Україні почав мати процеси передзим'я: в ньому може бути навіть холодніше, ніж потім у листопаді. В останні роки це проглядається. Бо раніше передзим'я було на початку грудня. А зараз, виходить, жовтень може дати більш низькі температури, ніж у листопаді та до середини грудня", — попередила синоптикиня.

Експертку бентежить той факт, що погода в жовтні ознаменується появою мінусової температури, що спровокує появу снігового покриву на землі. Мартазінова зазначила, що сам сніг затримуватися не буде. Синоптикиня також не змогла спрогнозувати, коли в Україні почнеться і закінчиться зима.

"Зараз зима може початися наприкінці січня і закінчитися наприкінці лютого, або зима може початися в середині грудня і закінчитися наприкінці лютого, або ж зима може початися наприкінці грудня, потриматися трохи в січні й усе", — підсумувала Вазіра Мартазінова, розповідаючи про перший сніг в Україні.

Зазначимо, що завтра на вулиці буде і далі холоднішати. За даними Укргідрометеоцентру, вночі стовпчики термометрів здебільшого опустяться до +7... +11 градусів, а вдень потеплішає до +16... +20 градусів. У п'ятницю синоптики обіцяють суху погоду без опадів.

[ + – ] Погода в Україні 3 вересня

Раніше Фокус розповідав, що на Київ обрушилася негода з рясними зливами. Місцева влада на тлі погіршення погодних умов попередила про можливе затоплення столичного метрополітену.

Також Фокус розповідав, якою буде погода в жовтні та листопаді. Також синоптики розповідали про прихід в Україну "бабиного літа".