Метро може затопити: на Київ обрушилася негода зі зливами та грозами (відео)

Злива вже накрила Хрещатик і НСК "Олімпійський", а також спровокував затримки в русі громадського транспорту.

У понеділок, 30 серпня, на Київ обрушилися зливи з грозами, які супроводжуються шквальними вітрами. Про це пишуть користувачі в соціальних мережах.

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Укргідрометеоцентр попереджав, що на Київ насувається буря, при якій пориви вітрів будуть досягати до 18 м/с. На вечір 30 серпня синоптики прогнозували дощі з грозами. Вони затримаються в столиці до вівторка.

Через негоду в Києві та Київській області був оголошений I (жовтий) рівень небезпеки (жовтий рівень — потенційно небезпечна погода, коли очікуються несприятливі погодні явища, що несуть небезпеку для деяких видів соціально-економічної діяльності — ред.).

Рясні дощі з грозами 30 серпня спостерігаються в декількох районах Києва. За словами користувачів, злива вже накрила центр столиці, і під ударом опинилися Хрещатик і НСК "Олімпійський".

[ + – ] Зливи з грозами в Києві 30 серпня

[ + – ] Зливи з грозами в Києві 30 серпня

Видання "Сьогодні" відзначає, що через негоду з рясними опадами інфраструктура Києва опинилася під загрозою затоплення. В першу чергу, через зливи може постраждати столичний метрополітен.

[ + – ] Зливи з грозами в Києві 30 серпня

За даними видання "Апостроф", через рясні зливи в Києві затримується рух трамваїв № 8, 28, 29, 35 на розворотному кільці ст. "Лісова" через скупчення води. Для ліквідації наслідків негоди на місце інциденту направили комунальників.

[ + – ] Сильна гроза в Києві 30 серпня

[ + – ] Сильна гроза в Києві 30 серпня

[ + – ] Сильна гроза в Києві 30 серпня

[ + – ] Зливи з грозами в Києві 30 серпня

[ + – ] Зливи з грозами в Києві 30 серпня

Раніше Фокус публікував кадри з яскравими блискавками, які спостерігалися вночі в Києві. Частотою ударів блискавок були здивовані навіть пасажири одного з літаків, які пролітали над столицею.

Також Фокус розповідав, в яких областях України очікується спека до +34. 30 серпня дощі очікуються на заході, півночі, а також у південно-західних і центральних областях країни, а в решті регіонів України буде сонячно і спекотно — до +34 градусів.