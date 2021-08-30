Метро может затопить: на Киев обрушилась непогода с ливнями и грозами (видео)

Ливень уже накрыл Крещатик и НСК "Олимпийский", а также спровоцировал задержки в движении общественного транспорта.

В понедельник, 30 августа, на Киев обрушились ливни с грозами, которые сопровождаются шквальными ветрами. Об этом пишут пользователи в соцсетях.

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Укргидрометеоцентр предупреждал, что на Киев надвигается буря, при которой порывы ветров будут достигать до 18 м/с. На вечер 30 августа синоптики прогнозировали дожди с грозами. Они задержатся в столице до вторника.

Из-за непогоды в Киеве и Киевской области был объявлен I (желтый) уровень опасности (желтый уровень — потенциально опасная погода, когда ожидаются неблагоприятные погодные явления, несущие опасность для некоторых видов социально-экономической деятельности — ред.).

Обильные дожди с грозами 30 августа наблюдаются в нескольких районах Киева. По словам пользователей, ливень уже накрыл центр столицы, и под ударом оказались Крещатик и НСК "Олимпийский".

[ + – ] Ливни с грозами в Киеве 30 августа

[ + – ] Ливни с грозами в Киеве 30 августа

Издание Сегодня отмечает, что из-за непогоды с обильными осадками инфраструктура Киева оказалась под угрозой затопления. В первую очередь, из-за ливней может пострадать столичный метрополитен.

[ + – ] Ливни с грозами в Киеве 30 августа

По данным издания Апостроф, из-за обильных ливней в Киеве задерживается движение трамваев № 8, 28, 29, 35 на разворотном кольце ст "Лесная" из-за скопления воды. Для ликвидации последствий непогоды на место инцидента направили коммунальщиков.

[ + – ] Сильная гроза в Киеве 30 августа

[ + – ] Сильная гроза в Киеве 30 августа

[ + – ] Сильная гроза в Киеве 30 августа

[ + – ] Ливни с грозами в Киеве 30 августа

[ + – ] Ливни с грозами в Киеве 30 августа

Ранее Фокус публиковал кадры с яркими молниями, которые наблюдались ночью в Киеве. Частотой ударов молний были удивлены даже пассажиры одного из пролетавших над столицей самолетов.

Также Фокус рассказывал, в каких областях Украины ожидается жара до +34. 30 августа дожди ожидаются на западе, севере, а также в юго-западных и центральных областях страны, а в остальных регионах Украины будет солнечно и жарко — до +34 градусов.