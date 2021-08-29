Жара до +35 и чрезвычайная пожароопасность – прогноз погоды на понедельник

Жарко будет лишь в отдельных регионах Украины, в других областях прогнозируются осадки.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, в понедельник, 30 августа в отдельных регионах Украины будет очень жарко, при этом ряд других областей зальет прохладными дождями.

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По информации синоптиков, дожди ожидаются на западе, севере, а также в юго-западных и центральных областях страны.

Температура воздуха в понедельник днем ожидается следующая: на западе Украины – +19+22; на севере страны – +25+28; на юге и в центре – +26+32, на востоке – +31+35 градусов.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Крыму, Николаевской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Одесской областях.

В столице Украины 30 августа вероятен дождь, температура воздуха днем прогреется до +25+27.

Синоптик Наталка Диденко утверждает, что дожди к вечеру понедельника переместятся с запада Украины на восток.

"На Западе краник прикрутится, на севере и в центре – откроется. Где-то во второй половине дня, где-то вечером", – написала она в Facebook.

[ + – ] Сообщение Наталки Диденко

По данным сайта Gismeteo.ua, в ближайшие три дня в Киеве будет переменная облачность, местами осадки. Температура ночью – от +12 до +16, днем – от 22 до 26 градусов выше нуля.

[ + – ] Погода в Киеве

В Харькове осадки не ожидаются. Ночная температура – от 17 до 22 с отметкой "плюс", дневная – от 26 до 32 градусов.

[ + – ] Погода в Харькове

В Днепре осадки также не прогнозируются. Ночью в областном центре от 18 до 24 градусов тепла, днем – от 29 до 33.

[ + – ] Погода в Днепре

В Одессе будет прохладнее, ночью температура воздуха составит от 19 до 20 градусов тепла, днем воздух прогреется до 30 градусов, в понедельник возможен дождь.

[ + – ] Погода в Одессе

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу метеоролога Леонида Горбаня в Украине "запахнет осенью" после 18 августа, когда температура воздуха днем резко снизится до +20..+22 градусов.

В свою очередь, ученые из Мюнхенского технического университета определили температуру, при которой погода становится опасной для жизни человека.

В современном мире температурные рекорды становятся повседневностью. Фокус вспоминал, где этим летом было жарче всего.