Аномальная жара. Киев ставит рекорды, Канада и Греция горят, в Лапландии становится горячо!

В современном мире температурные рекорды становятся повседневностью. Фокус вспоминает, где этим летом было жарче всего.

Температура в Афинах: новый рекорд

Греческие метеорологи сообщили о новом температурном рекорде: 3 августа в городе Лангадасе на севере страны столбики термометров доползли до +47,1°С. Национальная обсерватория Афин сообщает, что такой высокой температуры в Греции не было за последние 30 лет. В столице зафиксировано +45°С, в полночь температура в Афинах упала только до +33°С. Из-за таких показателей по всей стране бушуют пожары, полиция перекрывает лесные дороги.

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[ + – ] По всей Греции бушуют пожары, полиция перекрывает лесные дороги Фото: Getty Images

Сеть Национальной обсерватории зафиксировала показатели выше +40°С на 143 станциях страны

По уровню жары вслед за Лангадасом идут города Макрокоми +46,2°С и Арфара +46,1°С

Лесные пожары в Канаде: 15 минут на сборы

Исторический рекорд в Канаде зафиксировали 29 июня. В городке Литтоне в Британской Колумбии температура достигла +49,5°С и держалась три дня. Причиной стал так называемый тепловой купол, возникший из-за высокого атмосферного давления. Жара спровоцировала лесные пожары, огонь быстро перекинулся на город — при эвакуации у жителей было только 15 минут на сборы. Во время пожара в Литтоне сгорело 90% домов.

[ + – ] Во время пожара в Литтоне сгорело 90% домов

В эти дни в Британской Колумбии от экстремальной жары погибло 486 человек, среди них 69 — в столице провинции Ванкувере

До 2021 года рекордной в Канаде считалась температура +45°С, зафиксированная в 1937 году

Ужас Санта-Клауса: в Лапландии становится горячо!

Нелегко этим летом и жителям Лапландии — жара добралась и до севера. 4 июля впервые за 100 лет температура в финской части региона достигла показателя +33,6°С. Как считают эксперты, одной из причин этого стали лесные пожары в Северной Америке, создавшие колоссальную волну тепла. Местные СМИ назвали новый рекорд "ужасом Санта-Клауса". Климатологи уверены, что в ближайшее время ситуация только усложнится и тепловые рекорды в регионе участятся.

[ + – ] Впервые за 100 лет температура в финской части Лапландии достигла +33,6°С

В 1914 году температура в Лапландии достигла +34,7°С

В начале июля Метеорологический институт Норвегии зарегистрировал температуру +34°С на станции недалеко от полярного круга

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Ночь как день: температурные рекорды в Киеве

Температурный рекорд в этом году поставил и Киев, но в столице Украины его зарегистрировали не днем, а ночью 16 июля: температура воздуха не опускалась ниже +24,4°С, такого не бывало за 140 лет наблюдений. Также аномальную ночную температуру зафиксировали в ночь на 12 и 15 июля.

[ + – ] Ночью 16 июля: температура воздуха не опускалась ниже +24,4°С, такого не бывало за 140 лет наблюдений