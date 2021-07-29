"Горят отели": лесные пожары в Турции подступают к курортному городу Бодрум (фото, видео)

Огонь охватил лесистую местность, где расположены многие курортные отели, в том числе и пятизвездочные. До этого лесные пожары добрались до Анталии и Мармариса.

В четверг, 29 июля, лесной пожар в Бодруме, туристической Мекке Турции, спровоцировал эвакуацию множества туристов. Ранее из-за лесных пожаров пришлось эвакуировать часть отдыхающих из Мармариса и Анталии. Об этом пишет Daily Sabah.

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Сейчас в Турции местным властям удалось справиться с очагами возгорания на большей части территории поселка Манавгат и его окрестностей. Однако из-за высоких температур и сильного ветра, произошел пожар в Бодруме. Это случилось сегодня днем в лесистой местности в районе Мешелик, недалеко от района Гюверджинлик, в котором расположены многие курортные отели, в том числе и пятизвездочные.

[ + – ] Пожар а Бодруме

Как сообщил 29 июля министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пожар в Бодруме тушат пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин.

Пожар в Бодруме охватил лес, который находится в непосредственной близости от жилых домов и отелей. При этом власти уверяют — эвакуация идет в профилактических целях.

[ + – ] Сгоревшие жилые кварталы в Манавгате

"Горят отели, у нас тоже отель в горах, но тут не горит. Пошло все через горы в район Ичмелер, тут три вертолета летают и тушат. На пляже все тихо и спокойно, все отдыхают, загорают, но некоторые отели, которые в горах, эвакуируют. Много людей на пляже, работники отелей, люди с чемоданами на пляже", — рассказала одна из туристок, которая сейчас находится в Мармарисе.

Возгорания начались 28 июля недалеко от Манавгата — по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. В администрации Антальи отмечают, что этот инцидент – сильнейший за последние годы.

29 июля стало известно, что жертвами стали три человека, пострадали не менее 180, а десятки людей лишились крова. Жителей 18 кварталов и деревень пришлось эвакуировать из зоны стихийного бедствия.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщил, что пожар в Бодруме и других курортах страны начал отступать. Он добавил, что владельцы близлежащих отелей из-за пожара в Бодруме и других курортах приготовили еду для пожарных команд и помещения для экстренного использования.

В Анталье отменили любые туристические экскурсии. Ограничения сохранятся ближайшие несколько дней, прежде всего, это касается поездок на рафтинг и джип-сафари. "В ближайшие дни экскурсионные программы проводиться не будут. Туристам предложат либо перенести выезд на более поздние даты, либо вернуть денежные средства", — сообщают в турагентствах.