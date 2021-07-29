"Горять готелі": лісові пожежі в Туреччині підступають до курортного міста Бодрум (фото, відео)

Вогонь охопив лісисту місцевість, де розташовано багато курортних готелів, зокрема й п'ятизіркових. До цього лісові пожежі дісталися до Анталії та Мармаріса.

У четвер, 29 липня, лісова пожежа в Бодрумі, туристичній Мецці Туреччини, спровокувала евакуацію безлічі туристів. Раніше через лісові пожежі довелося евакуювати частину відпочивальників із Мармаріса й Анталії. Про це пише Daily Sabah.

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Зараз у Туреччині місцевій владі вдалося впоратися з осередками загоряння на більшій частині території селища Манавгат і його околиць. Однак через високі температури і сильний вітер, сталася пожежа в Бодрумі. Це сталося сьогодні вдень в лісистій місцевості в районі Мешелік, недалеко від району Гюверджинлік, в якому розташовано багато курортних готелів, зокрема й п'ятизіркових.

[ + – ] Пожежа а Бодрумі

Як повідомив 29 липня міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі, пожежу в Бодрумі гасять п'ять вертольотів, один літак і 30 пожежних машин.

Пожежа в Бодрумі охопила ліс, який знаходиться в безпосередній близькості від житлових будинків і готелів. При цьому влада запевняє — евакуація відбувається в профілактичних цілях.

[ + – ] Згорілі житлові квартали в Манавгаті

"Горять готелі, у нас теж готель у горах, але тут не горить. Пішло все через гори в район Ічмелер, тут три вертольоти літають і гасять. На пляжі все тихо і спокійно, всі відпочивають, загоряють, але деякі готелі, які в горах, евакуюють. Багато людей на пляжі, працівники готелів, люди з валізами на пляжі", — розповіла одна з туристок, яка зараз знаходиться в Мармарисі.

Загоряння почалися 28 липня неподалік від Манавгата — за попередніми даними, через сильну спеку в регіоні. В адміністрації Анталії зазначають, що цей інцидент — найсильніший за останні роки.

29 липня стало відомо, що жертвами стали три людини, постраждали не менше 180, а десятки людей опинилися просто неба. Жителів 18 кварталів і сіл довелося евакуювати із зони стихійного лиха.

Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой раніше повідомив, що пожежа в Бодрумі та інших курортах країни почала відступати. Він додав, що власники довколишніх готелів через пожежу в Бодрумі й інших курортах приготували їжу для пожежних команд і приміщення для екстреного використання.

В Анталії скасували будь-які туристичні екскурсії. Обмеження збережуться найближчі кілька днів, перш за все, це стосується поїздок на рафтинг і джип-сафарі. "У найближчі дні екскурсійні програми проводитися не будуть. Туристам запропонують або перенести виїзд на більш пізні дати, або повернути кошти", — повідомляють в турагентствах.