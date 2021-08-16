Аномальна спека. Київ ставить рекорди, Канада і Греція горять, в Лапландії стає гаряче!

У сучасному світі температурні рекорди стають повсякденністю. Фокус згадує, де цього літа було найспекотніше.

Температура в Афінах: новий рекорд

Грецькі метеорологи повідомили про новий температурний рекор: 3 серпня в місті Лангадас на півночі країни стовпчики термометрів доповзли до +47,1°С. Національна обсерваторія Афін повідомляє, що такої високої температури в Греції не було за останні 30 років. У столиці зафіксовано +45°С, опівночі температура в Афінах впала тільки до +33°С. Через такі показники по всій країні вирують пожежі, поліція перекриває лісові дороги.

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[ + – ] По всій Греції вирують пожежі, поліція перекриває лісові дороги Фото: Getty Images

Мережа Національної обсерваторії зафіксувала показники вище +40°С на 143 станціях країни

За рівнем спеки слідом за Лангадасом йдуть міста Макрокомі +46,2°С та Арфара +46,1°С

Лісові пожежі в Канаді: 15 хвилин на збори

Історичний рекорд у Канаді зафіксували 29 червня. У містечку Літтон у Британській Колумбії температура досягла +49,5°С і трималася три дні. Причиною став так званий тепловий купол, який виник через високий атмосферний тиск. Спека спровокувала лісові пожежі, вогонь швидко перекинувся на місто — в процесі евакуації у жителів було тільки 15 хвилин на збори. Під час пожежі в Літтоні згоріли 90% будинків.

[ + – ] Під час пожежі в Літтоні згоріли 90% будинків

У ці дні в Британській Колумбії від екстремальної спеки загинули 486 осіб, серед них 69 — у столиці провінції Ванкувері

До 2021 року рекордною в Канаді вважалася температура +45°С, зафіксована в 1937 році

Жах Санта-Клауса: в Лапландії стає гаряче!

Нелегко цього літа і жителям Лапландії — спека дісталася і до півночі. 4 липня вперше за 100 років температура у фінській частині регіону досягла показника +33,6°С. Як вважають експерти, однією з причин цього стали лісові пожежі в Північній Америці, що створили колосальну хвилю тепла. Місцеві ЗМІ назвали новий рекорд "жахом Санта-Клауса". Кліматологи впевнені, що найближчим часом ситуація тільки ускладниться і теплові рекорди в регіоні почастішають.

[ + – ] Уперше за 100 років температура у фінській частині Лапландії досягла +33,6°С

У 1914 році температура в Лапландії досягла +34,7°С

На початку липня Метеорологічний інститут Норвегії зареєстрував температуру +34°С на станції недалеко від полярного кола

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Ніч як день: температурні рекорди в Києві

Температурний рекорд цьогоріч поставив і Київ, але в столиці України його зареєстрували не вдень, а вночі 16 липня: температура повітря не опускалася нижче +24,4°С, такого не бувало за 140 років спостережень. Також аномальну нічну температуру зафіксували в ніч на 12 і 15 липня.

[ + – ] Вночі 16 липня: температура повітря не опускалася нижче +24,4°С, такого не бувало за 140 років спостережень