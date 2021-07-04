Ученые определили температуру, при которой погода становится опасной для жизни

Эксперты также выяснили, что в ближайшие десятилетия до 75% населения Земли будет постоянно страдать от жары.

В своем новом исследовании, опубликованном в Lancet Planetary Health, ученые из Мюнхенского технического университета задались целью исследовать точные температуры, при которых погода становится опасной для всех живых организмов Земли, пишет Earth.com.

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Они выяснили что, наиболее оптимальные температуры варьируются от 17 до 24 °C.

"Мы изучили, какие температуры предпочтительнее, а какие вредны для людей, крупного рогатого скота, свиней, домашней птицы и сельскохозяйственных культур, и обнаружили, что они удивительно похожи",- рассказал соавтор исследования профессор Сентхолд Ассенг.

Исследование показало, что в погодных условиях с высокой влажностью умеренная тепловая нагрузка для человека начинается примерно при 23 °C, а при низкой влажности - 27 °C.

"Если люди при чрезвычайно высокой влажности долго подвергаются воздействию температур выше 32 °C или 45 °C при чрезвычайно низкой влажности, это может привести к летальному исходу", — отметил профессор Ассенг.

Для того, чтобы уменьшить тепловую нагрузку, профессор Ассенг указывает на различные стратегии, в том числе на увеличение естественной тени от деревьев. Он также считает, что города и здания следует проектировать с использованием более светлых, отражающих цветов крыши и стен.

У крупного рогатого скота и свиней тепловая нагрузка возникает при 24 °C при высокой влажности и 29 °C при низкой. Важно отметить, что производительность откорма свиней и удой коровьего молока может уменьшиться до 20%, когда они подвергаются тепловому стрессу.

Комфортный температурный диапазон для домашней птицы составляет от 15 до 20 °C. Курицы испытывают умеренную тепловую нагрузку при температуре 30 °C. Начиная с 37 °C, они испытывают сильный тепловой стресс и откладывают меньше яиц.

Кроме того, тепловой стресс уменьшает рост крупного рогатого скота, свиней, кур и другого домашнего скота, что означает как снижение урожайности, так и репродуктивных показателей.

"У наземных млекопитающих есть примеры эволюционной адаптации к теплой погоде. Так трансильванские голошейные куры более устойчивы к жаре, чем другие разновидности куриц, из-за сложной генетической мутации, которая подавляет рост перьев. Им легче воспринимать жару, потому что у них нет перьев на шее", — объяснил профессор Ассенг.

В сельскохозяйственных культурах оптимальная температурная зона и температурные пороги кажутся более разнообразными из-за различий между видами и сортами.

Например, культуры из умеренно-холодного климата, такие как пшеница, лучше растут при более низких температурах, в то время как культуры из теплого климата, такие как кукуруза, чувствительны к морозу, но могут переносить более высокие температуры.

"К концу века от 45 до 70 % мировой площади суши будут под воздействием разных климатических условий, в которых люди не смогут выжить без технической поддержки, такой как кондиционеры. В настоящее время это 12 %", — добавил профессор Ассенг.

Другими словами, в ближайшие десятилетия до 75 % населения Земли будет постоянно страдать от жары. Аналогичное увеличение теплового стресса ожидается для сельскохозяйственных культур, домашнего скота и других растений и животных.

"Генетическая адаптация к меняющемуся климату часто занимает много поколений. Имеющегося на данный момент времени, недостаточно для многих высшых форм жизни. Если нынешние климатические тенденции сохранятся, многие живые существа могут серьезно пострадать или даже полностью исчезнуть с Земли из-за изменения температуры" , — заключил Ассенг.