Жара до +40 и удар стихии: свежий прогноз погоды на остаток лета 2021 в Украине

Август в плане погоды будет полной противоположностью июлю, поскольку осадки ожидаются только ко Дню Независимости Украины.

В конце июля ожидается комфортная погода с ливнями, а вот в августе осадков почти не будет и ожидается жара до +40 градусов в некоторых областях Украины, сообщает метеоролог Леонид Горбань.

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По словам синоптика, вторая декада июля будет жаркой, а днем ожидается от +35 до +40 градусов в южных и восточных областях Украины. Жаркую погоду в стране сменит удар стихии, который запомнится обильными осадками.

"Начнется он (удар стихии — ред.) с сильнейших ливней, за два дня, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без ураганов и градобоя. Буря возможна спустя три дня, с 25 по 27 июля. Дождя будет меньше, а температура – выше, днем 29-31 градус тепла. Закончится месяц теплой комфортной погодой, но опять с ливнями", — рассказал Леонид Горбань в интервью журналистам.

Погода в августе, по прогнозам метеоролога, будет существенно отличаться от июльской. В последнем летнем месяце осадков почти не будет, а к середине второй декады снова ожидается жара до +40 градусов.

Как утверждает Леонид Горбань, в Украине "запахнет осенью" после 18 августа, когда температура воздуха днем резко снизится до +20..+22 градусов.

"После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до +20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до +26-28 градусов – и лето закончится, попрощавшись проливным дождем", — резюмировал метеоролог в общении с журналистами.

Ранее Фокус в своей статье разбирался, почему лето 2021 бьет температурные рекорды и чем это грозит.

Также Фокус рассказывал, синоптики прогнозируют рекордную жару в Украине. По словам специалистов, июль в Украине будет жарким, в отдельных регионах воздух прогреется до +40 градусов, возможны дожди, грозы и пылевые бури.