Спека до +40 та удар стихії: свіжий прогноз погоди на залишок літа 2021 в Україні

Серпень у плані погоди буде повною протилежністю липня, оскільки опади очікуються тільки до Дня Незалежності України.

Наприкінці липня очікується комфортна погода зі зливами, а ось у серпні опадів майже не буде й очікується спека до +40 градусів у деяких областях України, повідомляє метеоролог Леонід Горбань.

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За словами синоптика, друга декада липня буде спекотною, а вдень очікується від +35 до +40 градусів у південних та східних областях України. Жарку погоду в країні змінить удар стихії, який запамʼятається рясними опадами.

"Розпочнеться він (удар стихії — ред.) із сильних злив, за два дні, 21-22 липня, випаде 15-20 мм опадів, але без ураганів і градобою. Буря можлива через три дні, з 25 по 27 липня. Дощу буде менше, а температура — вища, вдень 29-31 градус тепла. Закінчиться місяць теплою комфортною погодою, але знову зі зливами", — розповів Леонід Горбань в інтервʼю журналістам.

Погода в серпні, за прогнозами метеоролога, істотно відрізнятиметься від липневої. В останньому літньому місяці опадів майже не буде, а до середини другої декади знову очікується спека до +40 градусів.

Як стверджує Леонід Горбань, в Україні "запахне осінню" після 18 серпня, коли температура повітря вдень різко знизиться до +20...+22 градусів.

"Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на два-три дні різко знизиться до +20-22 градусів. Перед Днем Незалежності знову потеплішає до +26-28 градусів — і літо закінчиться, попрощавшись проливним дощем", — резюмував метеоролог у спілкуванні з журналістами.

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чому літо 2021 бʼє температурні рекорди і чим це загрожує.

Також Фокус розповідав, синоптики прогнозують рекордну спеку в Україні. За словами фахівців, липень в Україні буде спекотним, в окремих регіонах повітря прогріється до +40 градусів, можливі дощі, грози і пилові бурі.