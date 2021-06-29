Найспекотніший липень за 30 років: синоптики прогнозують рекордну спеку в Україні

Україну заливатиме зливами, можливі сильні грози з градом і пилові бурі.

Липень в Україні буде спекотним, в окремих регіонах повітря прогріється до +40 градусів, можливі дощі, грози та пилові бурі.

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Таким прогнозом поділився народний синоптик Леонід Горбань, пише Сегодня.

Згідно з його прогнозом, з 8 по 12 липня Україну накриють бурі, град і грози, під час яких температура повітря знизиться до +22 градусів, однак ненадовго, потім знову буде спека і висока вологість повітря.

У середині липня Горбань обіцяє таку ж погоду, як у червні, навіть спекотнішу.

У другій половині місяця народний синоптик прогнозує сильні дощі. За його прогнозом, 21-22 липня пройдуть зливи, а з 25 по 27 червня можлива пилова буря.

Укргідрометцентр прогнозує, що середня місячна температура повітря в липні становитиме +20-25 градусів, у Карпатах — 16-18 градусів зі знаком "плюс". Це на 1-3 градуси вище, ніж у червні, і близько до кліматичної норми.

За прогнозом Gismeteo, в першу половину липня переважатимуть помірні температури, погодних аномалій не передбачається, зате остання декада місяця обіцяє бути спекотною (більше +30°С), пройдуть дощі та грози.

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А за словами завідувачки відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, липень в Україні може бути рекордно спекотним: температура повітря може досягти найвищих значень за останні 30 років спостережень.

"За даними світових прогностичних центрів, липень-2021 в Україні може бути досить жарким, оскільки очікується, що середня за місяць температура повітря може бути на 0,5-1,0°С вище, ніж в останні 30 років", — повідомила вона Укрінформу.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявляв, що погода цього літа в Україні "буде на будь-який смак", а червень почнеться з дощів і похолодання.

Також повідомлялося, що в середу, 23 червня, аномальна спека в Києві встановила рекорд, побивши показник 75-річної давності: після полудня температура повітря в столиці піднімалася до +33,7°С.

А 14 червня на горі Піп-Іван Чорногірський випав сніг, температура повітря там становила 0 градусів.