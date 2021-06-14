У Карпатах випав сніг, а початок тижня в Україні буде теплим і дощовим

Літня спека в Україні очікується після 21 червня.

Вранці 14 червня на горі Піп-Іван Чорногірський випав сніг. Температура повітря там становила 0 градусів, хмарно, вітер південно-західний 11-12 м/с.

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Прогноз погоди на 14 червня

В Україні 14 червня утримається нестійкий характер погоди. Велика частина території буде під впливом теплої та вологої повітряної маси, а в західних областях буде трохи прохолодніше, повідомляє "Укргідрометцентр".

По всій країні очікуються короткочасні дощі, грози, в Карпатах, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Одеській областях місцями значний дощ. Вдень в окремих районах південних і центральних областей град і шквали.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів — до 18°. Вдень 20-25°, у східних областях до 28°, у західних областях — 15-21°.

[ + – ] Прогноз погоди на 15 червня

Прогноз погоди на 15 червня

15 червня по всій Україні знову очікуються короткочасні грозові дощі. Вдень у південних, східних і центральних областях при грозах можливі град і шквали. У західних областях без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11-16°, вдень — 22-27°.

У Києві 15 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень — 24-26°.

Народний синоптик Володимир Деркач сказав, що після 21 червня країну прийде по-справжньому літня спека.

Нагадаємо, до Києва метеорологічне літо цього року прийшло 14 травня, що на три дні пізніше середніх багаторічних показників, а календарна весна виявилася холоднішою від кліматичної норми. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Народний синоптик Леонід Горбань говорив, що перший місяць літа почнеться з дощів, а потім в Україну зайде спека до 32-35 градусів.