В Карпатах выпал снег, а начало недели в Украине будет теплым и дождливым

Летняя жара в Украине ожидается после 21 июня.

Утром 14 июня на горе Поп-Иван Черногорский выпал снег. Температура воздуха там составляла 0 градусов, облачно, ветер юго-западный 11–12 м/с.

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Прогноз погоды на 14 июня

В Украине 14 июня сохранится неустойчивый характер погоды. Большая часть территории будет под влиянием теплой и влажной воздушной массы, а в западных областях будет немного прохладнее, сообщает "Укргидрометцентр".

По всей стране ожидаются кратковременные дожди, грозы, в Карпатах, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами значительный дождь. Днем в отдельных районах южных и центральных областей град и шквалы.

Температура ночью 10–15°, на побережье морей – до 18°. Днем 20–25°, в восточных областях до 28°, в западных областях – 15–21°.

[ + – ] Прогноз погоды на 15 июня

Прогноз погоды на 15 июня

15 июня по всей Украине вновь ожидаются кратковременные грозовые дожди. Днем в южных, восточных и центральных областях при грозах возможны град и шквалы. В западных областях без осадков. Ветер преимущественно северный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11–16°, днем – 22–27°.

В Киеве 15 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура ночью около 15°, днем – 24–26°.

Народный синоптик Владимир Деркач сказал, что после 21 июня страну придет по-настоящему летняя жара.

Напомним, в Киев метеорологическое лето в этом году пришло 14 мая, что на три дня позже средних многолетних показателей, а календарная весна оказалась холоднее климатической нормы. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что первый месяц лета начнется с дождей, а потом в Украину зайдет жара до 32-35 градусов.