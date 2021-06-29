Самый жаркий июль за 30 лет: синоптики прогнозируют рекордную жару в Украине

Украину будет заливать ливнями, возможны сильные грозы с градом и пылевые бури.

Июль в Украине будет жарким, в отдельных регионах воздух прогреется до +40 градусов, возможны дожди, грозы и пылевые бури.

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Таким прогнозом поделился народный синоптик Леонид Горбань, пишет Сегодня.

Согласно его прогнозу, с 8 по 12 июля Украину накроют бури, град и грозы, во время которых температура воздуха снизится до +22 градусов, однако ненадолго, затем снова будет жара и высокая влажность воздуха.

В середине июля Горбань обещает такую же погоду, как в июне, даже более жаркую.

Во второй половине месяца народный синоптик прогнозирует сильные дожди. По его прогнозу, 21-22 июля пройдут ливни, а с 25 по 27 июня возможна пылевая буря.

Укргидрометцентр прогнозирует, что средняя месячная температура воздуха в июле будет составлять + 20-25 градусов, в Карпатах – 16-18 градусов со знаком "плюс". Это на 1-3 градуса выше, чем в июне, и близко к климатической норме.

По прогнозу Gismeteo, в первую половину июля будет преобладать умеренные температуры, погодных аномалий не предвидится, зато последняя декада месяца обещает быть жаркой (более +30 °С), пройдут дожди и грозы.

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А по словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, июль в Украине может быть рекордно жарким: температура воздуха может достичь самых высоких значений за последние 30 лет наблюдений.

"По данным мировых прогностических центров, июль-2021 в Украине может быть довольно жарким, поскольку ожидается, что средняя за месяц температура воздуха может быть на 0,5-1,0°С выше, чем в последние 30 лет", – сообщила она Укринформу.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявлял, что погода этим летом в Украине "будет на любой вкус", а июнь начнется с дождей и похолодания.

Также сообщалось, что в среду, 23 июня, аномальная жара в Киеве установила рекорд, побил показатель 75-летней давности: после полудня температура воздуха в столице поднималась до + 33,7° С.

А 14 июня на горе Поп-Иван Черногорский выпал снег, температура воздуха там составляла 0 градусов.