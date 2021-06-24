Самая сильная жара за 75 лет: Киев установил температурный рекорд

В среду, 23 июня после полудня температура воздуха в столице поднималась до + 33,7° С.

В среду, 23 июня, аномальная жара в Киеве установила рекорд, побил показатель 75-летней давности.

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Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского сообщает, что максимальная температура воздуха, которая была вчера, стала самой высокой за последние 75 лет наблюдений за погодой в столице.

"23 июня в столице среднесуточная температура воздуха составляла + 27,0°С. Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году", – сообщили сотрудники обсерватории.

Аномальная жара в Киеве достигла пика после полудня, когда воздух прогрелся до + 33,7° С. Таким образом, показатель 1946 года был превышен на 0,6°С.

Ранее сообщалось, что сегодня почти во всех областях Украины, согласно прогнозу синоптиков, показатель будет на уровне 30 градусов.

По данным "Укргидрометцентра", аномальная жара в Киеве и в стране в целом задержится, как минимум, до конца этой недели, а грозы распространятся практически на всю территорию.

А по словам народного синоптика Леонида Горбаня, мощные осадки ожидаются в начале месяца, десятых числах и к концу месяца.