Жара и паводки: синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю

Погоду сформируют мощный антициклон и циклон, затопивший ранее Крым.

В воскресенье, 20 июня, в ряде регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность. А в Ивано-Франковской области ожидается поднятие воды в реках, сообщила ГСЧС.

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Спасатели предупреждают, на отдельных реках бассейна Днестра вода может подняться на 1 метр. При сильных дождях возможно формирование значительных местных стоков.

При этом, 20 и 21 июня в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Такая картина погоды обусловлена тем, что 20-21 июня в Украину заходит мощный антициклон, которые несет с собой настоящую летнюю жару: 28–33 градуса и выше. Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

На Западе же Украины сохраняется действие циклона, который на днях привел к катастрофическим потопам в Крыму.

По данным "Укргидрометцентра", жара сохранится, как минимум, до конца следующей недели, а грозы и дожди распространятся практически на всю территорию страны.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов во время пресс-конференции 18 июня сообщил, что его ведомство будет прикладывать усилия для того, чтобы минимизировать удар по стране от изменения климата на планете, и прокомментировал наводнения в оккупированном Крыму. "Самый интересный вопрос, может ли СНБО влиять на погоду. Увы, нет. Нам очень хотелось бы влиять на все, но у нас есть свои полномочия, и мы ограничены законом и Конституцией Украины", — отметил Данилов.

В большинстве регионов Украины в июле будет жаркая погода до 32 градусов. Будет больше осадков, чем в июне. Мощные дожди, по словам синоптика Леонида Горбаня, ожидаются в начале месяца, десятых числах и к концу месяца.