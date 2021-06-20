Спека і паводки: синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень

Погоду сформують потужний антициклон і циклон, який затопив раніше Крим.

У неділю, 20 червня, в ряді регіонів України очікується надзвичайна пожежна небезпека. А в Івано-Франківській області очікується підняття води в річках, повідомила ДСНС.

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Рятувальники попереджають, на окремих річках басейну Дністра вода може піднятися на 1 метр. При сильних дощах можливе формування значних місцевих стоків.

При цьому, 20 і 21 червня в більшості північних, західних і східних областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Така картина погоди обумовлена тим, що 20-21 червня в Україну заходить потужний антициклон, які несе з собою справжню літню спеку: 28-33 градуса і вище. Про це написала синоптик Наталія Діденко.

На Заході ж України зберігається дія циклону, який днями призвів до катастрофічних потопів в Криму.

За даними Укргідрометцентру, спека збережеться, як мінімум, до кінця наступного тижня, а грози і дощі поширяться практично на всю територію країни.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов під час пресконференції 18 червня повідомив, що його відомство буде прикладати зусилля для того, щоб мінімізувати удар по країні від зміни клімату на планеті, і прокоментував повені в окупованому Криму. "Найцікавіше питання, чи може РНБО впливати на погоду. На жаль, немає. Нам дуже хотілося б впливати на все, але у нас є свої повноваження, і ми обмежені законом і Конституцією України", — зазначив Данилов.

У більшості регіонів України в липні буде спекотна погода до 32 градусів. Буде більше опадів, ніж в червні. Потужні дощі, за словами синоптика Леоніда Горбаня, очікуються на початку місяця, десятих числах і до кінця місяця.