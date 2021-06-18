Масштабный потоп в Ялте: город обесточен после ЧП, есть первые жертвы (видео)
По данным журналистов, в результате затопления населенного пункта погиб один человек, еще 8 получили повреждения.
Потоки воды продолжают затапливать Ялту в оккупированном Крыму и окрестности города.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам журналистов, хоть дождь и стих, но вода все равно пребывает в Ялту. Чиновники сообщают, что выпало рекордное количество осадков — до 90 миллиметров.
"В Ялте, тем временем, постепенно утихает конец света. Потоки воды продолжают затапливать город и окрестности, однако дождь стих. По словам местных чиновников, выпало рекордное количество осадков – до 90 миллиметров", — говорится в сообщении.
В результате потопа погиб один человек. Мужчина оступился, упал в воду, где ударился головой, и утонул. Во время подтопления Ялты пострадали восемь человек.
"Глава" подконтрольной Кремлю администрации Ялты Янина Павленко в своем Facebook сообщила, что подтапливает хозяйственную зону "Крымэнерго", из-за чего жители могут остаться без света.
"Улица Блюхера полностью перекрыта, потому что река вышла из берегов и перекрыла дороги. По Пушкина вода течет как по реке. Дождь будет идти целый день", — написала глава оккупационной администрации.
Еще ранее подконтрольный Кремлю "глава" Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении в Крыму режима чрезвычайной ситуации из-за непогоды.
По данным на 18:00 18 июня, в оккупированной Ялте более 135 мм осадков (три месячные нормы — ред.). Этот ливень стал сильнейшим за последние 100 лет.
Въезд в подконтрольную РФ Ялту закрыт, город обесточен, подачу воды отключили.
Ранее Фокус сообщал, как сотрудники МЧС плавали по затопленной Ялте. Из-за сильнейшего ливня, который проходил над Керчью, часть города в буквальном смысле начала уходить под воду, и были затоплены пригородные поселки. Сотрудники МЧС плавали по затопленной Ялте, сопровождая лодку с "главой" оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.
Также Фокус рассказывал, как житель Керчи едва не утонул после затопления города. Очевидцы, мимо которых пронесло мужчину, смогли помочь ему только советами и снять происходящее на телефон.