"Помогите! — Да как мы поможем?" В сеть попало видео, как в Керчи на улице тонул прохожий

Очевидцы, мимо которых пронесло несчастного, смогли помочь мужчине только советами и снять происходящее на телефон.

В оккупированной Керчи вчера, 17 июня, прошли сильные дожди, которые подтопили районы города. В одном из районов города мужчина чуть не утонул в воде. Об этом сообщает ТАСС.

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На полуострове выпало почти две месячные нормы осадков. В Керчи — 82 мм, в районе Керченского пролива — 73, а в Симферополе — 28 мм, что составляет около 80% месячной нормы.

На одном из видео видно как по улице вода несет человека. Между оператором видео и человеком в воде произошел следующий разговор:

- Помогите!

- Да греби сюда, … Туда на автобусе!

- Помогите, пожалуйста!

- Боже мой, ну что делать. Да как мы поможем? Утонет мужик. К машине плывите!

"Власти" объявили штормовое предупреждение на всем полуострове из-за погоды. По прогнозам, погода начнет улучшаться к завтрашнему дню. Также пользователи соцсетей публикуют фото и видео с разных районов города. Непогода уносит за собой машины и целые деревья.

В центральной части города парализовано движение транспорта. Из берегов вышла река Мелек-Чесме. Вода уносит за собой машины и деревья. В зоне риска находится инфраструктура "Крымэнерго".

МЧС совместно со скорой помощью приходят на лодках на вызовы. Больных, если их нужно госпитализировать, сперва везут в лодке, а потом на машине скорой, где дорога не подтоплена.

У людей также подтопило и дома. По данным Известий, подтопило около 30 домов в Керчи. Спасатели эвакуировали из зон подтопления 1387 человек, в том числе 238 детей. Всех пострадавших обещают разместить в гостиницах и на базах отдыха.

Напомним, засуха в Крыму сменилась катастрофическими ливнями. Вчера, 17 июня, в Керчи начался потоп, часть города буквально ушла под воду.