Вода в Крыму. МЧСники плавают по затопленной Керчи кролем, синоптики ждут новых дождей

Засуха в Крыму сменилась катастрофическими ливнями: за несколько часов выпадает 130% месячной нормы осадков.

Из-за сильнейшего ливня, проходящего над Керчью, часть города в буквальном смысле начала уходить под воду. Подтоплены пригородные поселки, автомобильная трасса. Людей частично эвакуируют.

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На видео, опубликованных жителями города в соцсетях, видно, как на некоторых улицах вода поднялась более чем на метр от земли, затопив по крышу легковые автомобили. Местами вода начала поступать на первые этажи домов, затапливая подъезды.

Синоптики накануне пообещали "библейский потоп" полуострову: мощные осадки с грозой и шквалистым ветром. Ожидается, что за сутки выпадет не менее 130% месячной нормы осадков.

"Глава Крыма" Сергей Аксёнов приехал в Керчь, чтобы осмотреть затопленные улицы и дома. На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, видно, что он со свитой перемещается по городу на лодке, а за ним кролем несколько спасателей МЧС (в министерстве уже сказали, что это не их люди).

Напомним, Австралия страдает от сильнейшего с 1961 года наводнения, вызванного обильными ливнями. Наиболее пострадали штаты Новый Южный Уэльс и южный Квинсленд. Было эвакуировано более 18 тысяч человек. Но местные жители страдают не только от паводка, но и от нашествия змей и пауков, которые, спасаясь, забираются на возвышенности и в дома.