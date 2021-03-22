Из-за масштабного наводнения в Австралии началось нашествие змей и пауков

Штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд столкнулись с самым масштабным наводнением за полвека, и теперь жителей атакуют насекомые и рептилии, спасающиеся от паводка

Австралия страдает от сильнейшего с 1961 года наводнения, вызванного обильными ливнями. Наиболее пострадали штаты Новый Южный Уэльс и южный Квинсленд. Было эвакуировано более 18 тысяч человек. Но теперь местные жители страдают не только от паводка, но и от нашествия змей и пауков, которые, спасаясь, забираются на возвышенности и в дома. Об этом пишет Daily Mail.

Местные жители сообщают о тысячах пауков, которые поднимаются по стенам и проникают в помещения. Кроме этого, от наводнения убегают также змеи, ящерицы, муравьи и сверчки.

[ + – ] Наводнение в Австралии

Мелани Уильямс из города Максвилл на побережье Нового Южного Уэльса сняла, как целая орда пауков взбирается по ее забору, спасаясь от поднимающейся воды. "Я видела эти черные точки, а потом поняла: "Боже мой, это же все пауки и они лезут ко мне", — написала женщина в соцсетях.

Еще один житель пострадавшего штата заснял шевелящуюся массу пауков на затопленном поле.

Ученые уже попросили население "проявить сочувствие к паукам", так как они сильно напуганы. По мнению специалистов, о них нужно заботиться так же, как и о коалах, так как пауки очень важны для экосистемы. А если кто-то обнаружит змею у себя дома, то ему стоит аккуратно избавиться от нее, или вызвать соответствующие службы.

Змееловы уже предупредили о том, что тысячи небольших змей, которые обычно прячутся под камнями и бревнами, теперь изгнаны из своих убежищ наводнением и будут искать спасения в домах, где сухо. Также они могут выйти на охоту, так как мелкие грызуны, входящие в их обычный рацион, также покинули норы и спасаются от воды.

[ + – ] Все фото: соцсети

Пока жители Нового Южного Уэльса и побережья Квинсленда сообщали только о встречах с умеренно ядовитыми змеями, но, тем не менее, их укусы довольно болезненны и могут быть смертельными для мелких домашних животных.