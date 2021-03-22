Через масштабну повінь в Австралії почалося нашестя змій та павуків

Штати Новий Південний Уельс і Квінсленд зіткнулися з наймасштабнішою повінню за півстоліття, і тепер жителів атакують комахи і рептилії, які втікають від паводку.

Австралія потерпає від найсильнішої з 1961 року повені, викликаної рясними зливами. Найбільш постраждали штати Новий Південний Уельс і південний Квінсленд. Евакуювали понад 18 тисяч осіб. Але тепер місцеві жителі страждають не тільки від паводку, але і від навали змій і павуків, які, рятуючись, забираються на височини і в будинки. Про це пише Daily Mail.

Місцеві жителі повідомляють про тисячі павуків, які піднімаються стінами і проникають в приміщення. Крім цього, від повені тікають також змії, ящірки, мурахи і цвіркуни.

[ + – ] Повінь в Австралії

Мелані Вільямс з міста Максвілл на узбережжі Нового Південного Уельсу зняла як ціла орда павуків підіймається по її забору, рятуючись від води, що піднімається. "Я бачила ці чорні точки, а потім зрозуміла: "Боже мій, це ж все павуки і вони лізуть до мене", — написала жінка у соцмережах.

Ще один житель постраждалого штату зняв масу павуків, які ворушилися на затопленому полі.

Вчені вже попросили населення "проявити співчуття до павуків", оскільки вони сильно налякані. На думку фахівців, про них треба дбати так само, як і про коал, оскільки павуки дуже важливі для екосистеми. А якщо хтось виявить змію у себе вдома, то йому варто акуратно позбутися її, або викликати відповідні служби.

Змієлови вже попередили про те, що тисячі невеликих змій, які зазвичай ховаються під камінням і колодами, тепер вигнані зі своїх сховищ повінню і шукатимуть порятунку в будинках, де сухо. Також вони можуть вийти на полювання, оскільки дрібні гризуни, що входять до їх звичайного раціону, також покинули нори і рятуються від води.

[ + – ] Всі фото: соцмережі

Поки жителі Нового Південного Уельсу і узбережжя Квінсленда повідомляли тільки про зустрічі з помірно отруйними зміями, але, тим не менше, їх укуси досить болючі і можуть бути смертельними для дрібних домашніх тварин.